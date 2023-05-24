الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس.. هل يجوز المسح على الجوارب؟.. أمين الفتوى يجيب

الدكتور محمود شلبي
الدكتور محمود شلبي

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الوضوء له أركان لا يتم ولا ينعقد ولا يصح إلا بوجودها. 

وأضاف الدكتور محمود شلبى، اليوم الأربعاء، خلال برنامج "فتاوى الناس"، المذاع عبر قناة "الناس"، أنه لا خلاف أن الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة، وهذا الوضوء له أركان لا يتم ولا ينعقد ولا يصح إلا بوجودها، منها غسل القدمين إلى الكعبين، كما في قوله تعالى في سورة المائدة " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ".

وأوضح أمين الفتوى، أن الشرع الحنيف خفف عن الناس بعض التخفيفات نظرًا لما قد توجد بعض المشقات في بعض الأركان ورخص في أن ينتقل الإنسان من الغسل إلى المسح، منوهًا إلى أن الشرع أجاز للإنسان أن يمسح بدلًا من الغسل.

وأكد أمين الفتوى، أن المسح لا يتحقق على الجلد، فيجب أن يكون هناك شيء يرتديه الإنسان فتأتي معه الرخصة ويأتي معه التخفيف، لافتًا إلى أن الشيء الملبوس الذي نص عليه الشرع هو الخف.

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

قناة الناس فتاوى الناس المسح على الجوارب الوضوء الصلاة

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