الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نقابة المعلمين: وفاة مشرف نشاط خلال مراقبة امتحانات الإعدادية بالشرقية

نقيب المعلمين
نقيب المعلمين

تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية، إخطاراً من النقابة الفرعية للمعلمين بالشرقية، يفيد بوفاة شحاتة حسن إبراهيم، مشرف نشاط، خلال مراقبة على أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة أم الأبطال بالزقازيق.

وعلى الفور، كلف خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، محسن لطفي، رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بالشرقية، بمساندة أسرة المعلم، فى مصابهم الأليم، خلال هذه الظروف الصعبة.

ووجه نقيب المعلمين بسرعة صرف مستحقات المعلم وتسليمها لأسرته.

وتقدم نقيب المعلمين، بخالص العزاء لأسرة المعلم، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

إتحاد المعلمين العرب الشهادة الاعدادية التعليمية الإعدادية الظروف الصعبة الصبر والسلوان النقابة العامة امتحانات الشهادة الإعدادية

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