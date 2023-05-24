الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"حياة كريمة" تطلق أولى فعاليات تطبيق التمكين الاقتصادى لـ 2000 مستحق بالفيوم

حياة كريمة
حياة كريمة

أطلقت مؤسسة "حياة كريمة" أولى فعاليات المرحلة الأولى لبدء تطبيق التمكين الاقتصادي من محافظة الفيوم لتسليم المشروعات الصغيرة والأكشاك للحالات المستحقة للدعم لبدء مشروعاتهم الخاصة، وذلك في إطار جهود المؤسسة المستمرة مع جمعية الأورمان؛ لتفعيل بروتوكول التعاون المُبرم بينهما لتنفيذ 2000 مشروع للحالات المستحقة للدعم في كافة المحافظات. 

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم الدعم اللازم للفئات الأولى بالرعاية.

وأكدت المؤسسة أن المرأة المعيلة والأشخاص من ذوي الهمم على قائمة أولوياتها في تطبيق التمكين الاقتصادي للحالات المستحقة للدعم. 

واعتمدت المؤسسة بالتعاون مع جمعية الأورمان في تحديد الفئات المستحقة على البحث الميداني والزيارات الميدانية لمقرات المشروع بالقرية الكائن بها الحالة.

كما جاءت معايير اختيار المستفيدين، بأن تكون المشروعات قائمة بالفعل سواء بسيطة أو في المنزل، وتسليمهم الأكشاك كاملة التراخيص والأوراق من أجل الارتقاء بالمشروع وتوسيع حجمه، وتقديم الدعم المالي لهم لشراء كميات من المواد الخام أو شراء معدات جديدة. 

وتعد هذه الانطلاقة أول خطوة في خطة مؤسسات وأعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وضمن مبادرة "600 ألف باب رزق" التي أطلقها التحالف للتمكين الاقتصادي للحالات غير القادرة اقتصاديًا والمستحقة للدعم، لتوفير مشاريع إنتاجية في جميع المحافظات. 

كما جاءت معايير اختيار المستفيدين، بأن تكون المشروعات قائمة بالفعل سواء بسيطة أو في المنزل، وتسليمهم الأكشاك كاملة التراخيص والأوراق من أجل الارتقاء بالمشروع وتوسيع حجمه، وتقديم الدعم المالي لهم لشراء كميات من المواد الخام أو شراء معدات جديدة. 

وتعد هذه  الانطلاقة أول خطوة في خطة مؤسسات وأعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وضمن مبادرة "600 ألف باب رزق" التي أطلقها التحالف للتمكين الاقتصادي للحالات غير القادرة اقتصاديًا والمستحقة للدعم، لتوفير مشاريع إنتاجية في جميع المحافظات. 

حياة كريمه مصر الفيوم دعم المستحقين الرئيس السيسي

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