محمد عصام يوضح رؤية ودور المبادرة الوطنية للصناعة المصرية "ابدأ" في الحوار الوطني

قال المهندس محمد عصام، عضو المبادرة الوطنية للصناعة المصرية "ابدأ": “إن مستقبل الصناعة في مصر هو مستقبل باهر وواعد”.

وأضاف محمد عصام خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم، الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، عبر فضائية dmc، أن الحوار الوطني هو فرصة حقيقية للتواصل يشارك فيه كل فئات الشعب المصري على طاولة واحدة، حيث يشارك فيه كل أطياف المجتمع سواء كان مؤيد أو معارض.

وأوضح أن الحوار الوطني يناقش كل القضايا التي تهم المواطن المصري البسيط، لافتاً إلى أن المحور الاقتصادي هو أهم المحاور أهمية وخاصة ملف الصناعة، حيث تمثل الصناعة جزءًا كبيرًا من حال المواطن والتحديات الاقتصادية، وعلى رأسها العجز في الميزان التجاري.

وأكد أن تدشين الرئيس عبدالفتاح السيسي للمبادرة الوطنية للصناعة المصرية، يعكس رؤية القيادة السياسية في ضرورة النهوض بملف الصناعة، لافتاً إلى أن مبادرة "ابدأ" تعمل على تحفيز المصنعين على حل المشاكل التي تواجههم، من خلال سرعة إنهاء الإجراءات وتيسير وصول المرافق بالتنسيق مع جميع الجهات، كما تساعد في زيادة عدد الصناعات ذات الأهمية الاستراتيجية.