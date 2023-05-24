الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إسلام عنان: وفاة مليون و200 ألف شخص سنويًا لسوء استخدام المضادات الحيوية

إسلام عنان
إسلام عنان

قال إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، إن منظمة الصحة العالمية حذرت من الإفراط في استخدام المضادات الحيوية دون وصفة طبية من الطبيب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه بسبب سوء استخدام المضادات الحيوية يتوفي مليون و200 ألف شخصًا سنويًا بالعالم.

تحول البكتيريا لوباء

وأكد خلال المداخلة أن كثرة استخدام المضادات الحيوية تجعل الجسم لديه مناعة منها، مشيرًا إلى أن البكتيريا من الممكن أن تتحول لوباء بسبب سوء استخدامها ومقاومتها للمضادات الحيوية وتكون أشد قوة في الانتشار.

إسلام عنان المضادات الحيوية تحول البكتيريا لوباء البكتيريا منظمة الصحة العالمية

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