إسلام عنان: وفاة مليون و200 ألف شخص سنويًا لسوء استخدام المضادات الحيوية

قال إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، إن منظمة الصحة العالمية حذرت من الإفراط في استخدام المضادات الحيوية دون وصفة طبية من الطبيب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه بسبب سوء استخدام المضادات الحيوية يتوفي مليون و200 ألف شخصًا سنويًا بالعالم.

تحول البكتيريا لوباء

وأكد خلال المداخلة أن كثرة استخدام المضادات الحيوية تجعل الجسم لديه مناعة منها، مشيرًا إلى أن البكتيريا من الممكن أن تتحول لوباء بسبب سوء استخدامها ومقاومتها للمضادات الحيوية وتكون أشد قوة في الانتشار.