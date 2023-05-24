في اليوم العالمي لهم.. تكريم أطقم تمريض مستشفيات دمياط الحكومية

قامت أمانة العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن بمحافظة دمياط بتنظيم احتفالية لتكريم أطقم تمريض محافظة دمياط احتفالا باليوم العالمي للتمريض حيث قام أحمد عوض أمين العمل الجماهيري لحزب مستقبل وطن بالمحافظة وأعضاء الأمانة بتكريم أطقم تمريض المستشفيات الحكومية بحضور مجموعة من النواب، والدكتور ضياء الدين داود وكيل مديرية الصحة بدمياط والدكتور طارق الزكي مدير إدارة طب الأسنان بمديرية الصحة والدكتور أشرف العزب مدير إدارة المستشفيات بمديرية الصحة والدكتور محمد الجيوشي مدير إدارة التخطيط بمديرية الصحة.

بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم دقيقة حداد علي شهداء الوطن من التمريض أثناء جائحة كورونا أعقبها كلمة أمين العمل الجماهيري للترحيب بالضيوف وتقديم الشكر الحضور والامتنان التمريض الحضور تلاها كلمات النواب الضيوف ثم بدأ تكريم أطقم تمريض مستشفيات دمياط الحكومية وتوزيع الدروع وشهادات التقدير لهم تقديرًا لجهودهم في رعاية أهالينا المرضى في كافة المستشفيات.

كما تم تقديم الدروع لجميع الحضور من قيادات مديرية الصحة حيث أكد أحمد عوض أمين العمل الجماهيري في حزب مستقبل وطن بدمياط أنه أقل شئ يمكن تقديمه إلى أطقم التمريض الذين يبذلون كل غال ونفيس من أجل خدمة أهالينا المرضى في دمياط