الأربعاء 24 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

في اليوم العالمي لهم.. تكريم أطقم تمريض مستشفيات دمياط الحكومية

جانب من التكريم
جانب من التكريم

قامت أمانة العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن بمحافظة دمياط بتنظيم احتفالية لتكريم أطقم تمريض محافظة دمياط احتفالا باليوم العالمي للتمريض حيث قام أحمد عوض أمين العمل الجماهيري لحزب مستقبل وطن بالمحافظة وأعضاء الأمانة بتكريم أطقم تمريض المستشفيات الحكومية بحضور مجموعة من النواب، والدكتور ضياء الدين داود وكيل مديرية الصحة بدمياط والدكتور طارق الزكي مدير إدارة طب الأسنان بمديرية الصحة والدكتور أشرف العزب مدير إدارة المستشفيات بمديرية الصحة والدكتور محمد الجيوشي مدير إدارة التخطيط بمديرية الصحة.

IMG-20230524-WA0023

بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم دقيقة حداد علي شهداء الوطن من التمريض أثناء جائحة كورونا أعقبها كلمة أمين العمل الجماهيري للترحيب بالضيوف وتقديم الشكر الحضور والامتنان التمريض الحضور تلاها كلمات النواب الضيوف ثم بدأ تكريم أطقم تمريض مستشفيات دمياط الحكومية وتوزيع الدروع وشهادات التقدير لهم تقديرًا لجهودهم في رعاية أهالينا المرضى في كافة المستشفيات.

IMG-20230524-WA0022

كما تم تقديم الدروع لجميع الحضور من قيادات مديرية الصحة حيث أكد أحمد عوض أمين العمل الجماهيري في حزب مستقبل وطن بدمياط أنه أقل شئ يمكن تقديمه إلى أطقم التمريض الذين يبذلون كل غال ونفيس من أجل خدمة أهالينا المرضى في دمياط

IMG-20230524-WA0015
IMG-20230524-WA0017
IMG-20230524-WA0021
دمياط تمريض محافظة دمياط تكريم صحة دمياط

الأكثر قراءة

أول تعليق من أسرة الصيدلي ولاء زايد بعد إسدال الستار على القضية

الداخلية تكشف خلافات جيرة بين مواطنين فى حدائق القبة

بتوجيه رئاسي.. "الوطنية للتدريب" تقدم منحة تأهيل ورعاية للاعب المصارعة أحمد بغدودة

مستشفيات الغربية تستقبل 397 ألف مريض فى العيادات الخارجية وأقسام الطوارئ

للترم الثاني.. رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 برقم الجلوس

ضبط 741 عبوة سلع غذائية فاسدة فى حملات مكبرة بمطروح (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

الحوار الوطنى.. قفزة قوية للمستقبل

جلال حمام

البنية التحتية.. حرب المستقبل

إبراهيم داود

قلق الصفحة الأولى

ماجد حبته

أهم اجتماعات تنموية إفريقية

وائل لطفي

من ينافس قناة السويس؟

محمد الفايدي

مع التقدير والاحترام لبوسعادة

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

حسين دعسة

منظمة التعاون الإسلامي/جدة.. نحو اجتماع استثنائي لإنقاذ القدس

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الشيكل يتراجع أمام الدولار.. أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية منذ 4 سنوات

تعرض طائرة مسيرة إسرائيلية لإطلاق نار من الأراضى السورية

«الوطني الفلسطيني» يطالب البرلمانات الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته الإجرامية