انطلاق ندوة التعريف بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء في دمياط

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم، السفير هشام بدر المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، خلال زيارته للمحافظة لدعم خطة التعاون بين الجانبين لدعم ملف مشروعات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

وفي هذا السياق، أطلقا ندوة تعريفية بمحاور المبادرة وآلية المشاركة في الدورة الثانية، حيث عُقدت اليوم بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة ولفيف من ممثلي الأجهزة التنفيذية وعدد من الجهات بالمحافظة.

وأشارت "محافظ دمياط" إلى أن المبادرة حققت نجاح كبير في مرحلتها الأولى والتي جاءت تزامنًا مع استضافة مصر ورئاستها لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27 المُنعقدة فى نوفمبر من العام الماضي، لافتة إلى أن دمياط حققت نجاح خلالها بفوزها بالمركز الثالث بفئة المشروعات الكبيرة عن مشروع ميناء بحري للصيد بمدينة عزبة البرج بعد استيفائه للشروط التى تستهدفها المبادرة كمشروع أخضر ذكي ومستدام.

وأكدت "محافظ دمياط" أن الدولة المصرية تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تولى اهتمام بالغ بملف التنمية المستدامة لتحقيق رؤية مصر 2030، مؤكدة أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية عكست ما حققته الجهود الوطنية التي بذلتها مصر لمواجهة التغيرات المناخية والتعامل مع التداعيات المترتبة عليها والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، مشيرة إلى أنها مبادرة رائدة تستهدف تعزيز أُطر التعامل مع البعد البيئي ونشر التوعية بذلك.

فيما وقد ثمنت محافظ دمياط جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية و السفير هشام بدر لدعم تلك المبادرة، مؤكدة حرص المحافظة على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة للمشاركين بها ، كما دعت أبناء المحافظة بالمشاركة بمشروعاتهم بهذه المبادرة والتي تتضمن 6 فئات وهي مشروعات كبيرة، مشروعات متوسطة، مشروعات محلية صغيرة مرتبطة بمبادرة حياة كريمة، شركات ناشئة، مشروعات المرأة وتغير المناخ والاستدامة ومبادرات ومشاركات مجتمعية غير هادفة للربح، وتتضمن معايير التقييم عدد من المحاور لاختيار مشروعات خضراء ذكية ومستدامة، كما أكدت أن باب التسجيل بالمرحلة الثانية مفتوح حتى نهاية يونيو القادم وذلك من خلال الموقع الإلكتروني http://www.sgg.eg.

ومن جانبه أعرب السفير هشام بدر عن سعادته بزيارته للمحافظة مشيدًا بما حققته محافظ دمياط من جهود لدفع عجلة التنمية بكافة المجالات كما أكد أن الدكتورة منال عوض تُعد نموذج فريد وناجح بملف تمكين المرأة والذى يُعد جزء أساسي من الفئات الستة للمبادرة، حيث تم إطلاق فئة خاصة للمرأة تقدم خلالها 1000 مشروع خلال العام الماضى ، وأكد السفير بدر ثقته فى تحقيق المزيد خلال هذا العام تحت قيادة محافظ دمياط، موجهًا الشكر لها على الجهود التي بذلتها المحافظة خلال المرحلة الأولى من المبادرة وتحقيقها مركز ثالث بفئة المشروعات الكبيرة، مؤكدًا على أن المحافظة حققت دور كبير في نشر التوعية بأهداف المبادرة والتعامل مع البعد البيئي والتغيرات المناخية، وقدم السفير بدر شرح مفصل حول كافة محاور المبادرة والمعايير الخاصة بكل فئة وكذلك آلية المشاركة بتلك المرحلة ومراحل التقييم والجوائز المقدمة، هذا إلى جانب ما يتم إتاحته من تمويل لعدد من المشروعات الفائزة من قبل بعض الجهات.