بورسيا دورتموند: لم نتلق أي عروض لـ"بيلينجهام".. يركز على التتويج بالدوري

كشف نادي بورسيا دورتموند الألماني، عن حقيقة تلقيهم عروضا للتعاقد مع الإنجليزي جود بيلينجهام.

وارتبط بيلينجهام بالانتقال لأحد كبار الفرق الأوروبية، على رأسهم مانشستر سيتي، ليفربول الإنجليزيين، إضافة لـ ريال مدريد الإسباني الذي يعد صاحب الحظ الأوفر في التعاقد مع اللاعب.

وقال سيباستيان كيل المدير الرياضي لـ بورسيا دورتموند في تصريحات لصحيفة “ ذا أثلتيك” البريطانية: "لا يُوجد شيء مطروح على الطاولة، لا يُوجد أي عروض".

وأضاف: "بيلينجهام يركز على محاولة مساعدة بورسيا دورتموند لتحقيق لقب الدوري الألماني، هو يفعل كل شيء للعب يوم السبت، إنه جزء مهم للغاية في الفريق هذا الموسم، ومباراة السبت جزء مهم في الموسم لنا".

وزاد: "بالطبع هناك شائعات، لكن لا تُوجد أي عروض أو أي شيء على الطاولة، كل التركيز يوم السبت، أنا متأكد من أن بيلينجهام لا يفكر في أي شيء آخر".

وبحسب الصحيفة، فإن بورسيا دورتوند يُقدر بيلينجهام بحوالي 150 مليون يورو، لأي من الأندية الراغبة في ضمه.

ويلعب بورسيا دورتموند ضد ماينز، يوم السبت المقبل، في الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لبطولة الدوري الألماني، حيث يحتاج لتحقيق الانتصار، للتتويج بشكل رسمي باللقب، للمرة الأولى منذ 11 عامًا.