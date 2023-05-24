سمير صبرى يكشف أبرز نتائج جلسات المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى

كشف الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، أبرز نتائج جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، قائلاً: "شهدنا الأمس جلستين للاستثمار الخاص المحلي والأجنبي كانوا حاسمين بآراء كثيرة ومعتبرة، وكان لهم متابعة قوية جدًا من كل وسائل الإعلام، والقاعات كانت ممتلئة".

وأضاف سمير صبري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم، المذاع عبر فضائية dmc، الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، أن الشعب المصري والأحزاب السياسية والخبراء مهتمون جدًا بملف الاستثمار، حيث يعي الكل أهمية الاستثمار الخاص خلال هذه الفترة، وقدرته على خلق فرص عمل، ودورها في إحداث النمو، والذي سيأتي منه التنمية.

وأوضح مقرر لجنة الاستثمار المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، أن الاستثمار يشمل كل الحركات الاقتصادية، سواء كانت الزراعة، الصناعة، السياحة، التجارة، تكنولوجيا المعلومات.

وأشار إلى أن أهم ما حاز على توافق الجميع، مع اختلاف التيارات والأيديولوجيات الخاصة بالأحزاب السياسية، هو تشجيع القطاع الخاص، وضرورة أن يأخذ دورا كبيرا خلال الفترة القادمة في التنمية الاقتصادية المصرية، كما أن لدينا تشريعات محترمة وقوية مثل قانون 72 لسنة 17، القانون الموحد للاستثمار، وقانون التشريعات الضريبية، وما اتفق عليه الجميع هو أن تنفيذ هذه القرارات على الأرض مازال يحتاج إلى شغل كثير جدًا، حيث يحتاج شغل بالنسبة للعامل البشري والموظف الذي يقدم الخدمة حيث تأهيله وتدريبه وحمايته أيضًا.