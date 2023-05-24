الأربعاء 24 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سمير صبرى يكشف أبرز نتائج جلسات المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى

الدكتور سمير صبري
الدكتور سمير صبري

كشف الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، أبرز نتائج جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، قائلاً: "شهدنا الأمس جلستين للاستثمار الخاص المحلي والأجنبي كانوا حاسمين بآراء كثيرة ومعتبرة، وكان لهم متابعة قوية جدًا من كل وسائل الإعلام، والقاعات كانت ممتلئة". 

وأضاف سمير صبري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم، المذاع عبر فضائية dmc، الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، أن الشعب المصري والأحزاب السياسية والخبراء مهتمون جدًا بملف الاستثمار، حيث يعي الكل أهمية الاستثمار الخاص خلال هذه الفترة، وقدرته على خلق فرص عمل، ودورها في إحداث النمو، والذي سيأتي منه التنمية. 

وأوضح مقرر لجنة الاستثمار المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، أن الاستثمار يشمل كل الحركات الاقتصادية، سواء كانت الزراعة، الصناعة، السياحة، التجارة، تكنولوجيا المعلومات.

وأشار إلى أن أهم ما حاز على توافق الجميع، مع اختلاف التيارات والأيديولوجيات الخاصة بالأحزاب السياسية، هو تشجيع القطاع الخاص، وضرورة أن يأخذ دورا كبيرا خلال الفترة القادمة في التنمية الاقتصادية المصرية، كما أن لدينا تشريعات محترمة وقوية مثل قانون 72 لسنة 17، القانون الموحد للاستثمار، وقانون التشريعات الضريبية، وما اتفق عليه الجميع هو أن تنفيذ هذه القرارات على الأرض مازال يحتاج إلى شغل كثير جدًا، حيث يحتاج شغل بالنسبة للعامل البشري والموظف الذي يقدم الخدمة حيث تأهيله وتدريبه وحمايته أيضًا. 

الأكثر قراءة

للترم الثاني.. رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 برقم الجلوس

أسعار جرام الذهب اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 بدون مصنعية

"المشاط" تُشارك فى فعاليات مؤتمر البنك الدولى حول الابتكار لأجل العمل المناخى

الأمم المتحدة: الصراع فى السودان يسبب نزوح أكثر من 1.3 مليون شخص

الداخلية تكشف خلافات جيرة بين مواطنين فى حدائق القبة

محافظ الغربية يتفقد مشروعات "حياة كريمة" في 5 قرى (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

الحوار الوطنى.. قفزة قوية للمستقبل

جلال حمام

البنية التحتية.. حرب المستقبل

إبراهيم داود

قلق الصفحة الأولى

ماجد حبته

أهم اجتماعات تنموية إفريقية

وائل لطفي

من ينافس قناة السويس؟

محمد الفايدي

مع التقدير والاحترام لبوسعادة

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

حسين دعسة

منظمة التعاون الإسلامي/جدة.. نحو اجتماع استثنائي لإنقاذ القدس

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الشيكل يتراجع أمام الدولار.. أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية منذ 4 سنوات

تعرض طائرة مسيرة إسرائيلية لإطلاق نار من الأراضى السورية

«الوطني الفلسطيني» يطالب البرلمانات الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته الإجرامية