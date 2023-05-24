الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"التموين": اللحمة السودانى بـ195 جنيهًا.. ولدينا أرصدة تكفى لما بعد عيد الأضحى

اللحمة السوداني
اللحمة السوداني

قال محمد أبو مندور، العضو المنتدب لشركة النيل التابعة لوزارة التموين، إن الوزارة لديها رصيد كافٍ في مجازها بأبوسمبل، مؤكدًا أن سعر الكيلو اللحمة السوداني بمنافذ الوزارة 195 جنيهًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه يتم ذبح الرءوس يوميًا بأبو سمبل وضخها للمنافذ، وتكون كافية ويكون هناك احتياطي يومي.

 

سبب الضغط على المنافذ

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار السوق الخارجي، يتسبب في ضغط على المنافذ، مؤكدًا أن الأرصدة مطمئنة جدًا وتكفي لفترة طويلة هذا، بالإضافة لما تم الاتفاق عليه من اللحوم المجمدة ويوجد كبدة مجمدة.

وأوضح أن القاهرة والجيزة بهما 313 منفذًا، كما يتم توزيع اللحوم على باقي منافذ الوزارة بكل المحافظات من أسوان للإسكندرية، مؤكدًا أن التعاقدات على اللحوم سنوية ولدينا ما يكفي لما بعد العيد الكبير. 

وزارة التموين 195 جنيه منافذ الوزارة ابو سمبل العيد الكبير

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