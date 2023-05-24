خالد الجندى يكشف معنى كلمة "يصطرخون" وأصلها والحكمة من زيادة حروف الكلمة

كشف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن معنى كلمة "يصطرخون"، بالقرآن الكريم، مؤكدًا أن الله يشرح حال أهل جهنم وهم يصرخون فيها من هول العذاب.

وقال خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية dmc، إن النظم الصوتي لكلمة "يصطرخون"، منسجم مع وضع أهل النار، مشيرًا إلى أنه كلما زاد بناء الكلمة زاد معناها، وكلما خفت الحروف دل ذلك على سرعة إنجاز المهمة مثل كلمات "تسطع، وتستطع، وتستطيع".

أصل كلمة يصطرخون

وتابع أن أصل كلمة يصطرخون "يصترخون"، والتاء تسمى تاء الافتعال وتدخل على الفعل لتدل على تصنعه، ولذلك نقول استخدم واستفهم، والقرآن أبدل التاء طاء، لأنه سيخدم المعنى لأن حرف الطاء مفخم ويتناسب مع هول العذاب، والتاء لا تستخدم مع العذاب الذي يعانيه الناس بجهنم.