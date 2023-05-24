الأربعاء 24 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

الشيكل يتراجع أمام الدولار.. أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية منذ 4 سنوات

تراجع الشيكل أمام
تراجع الشيكل أمام الدولار

تراجعت عملة الشيكل الإسرائيلية مجددًا أمام الدولار الأمريكي، اليوم الأربعاء، لأدني مستوى لها منذ 4 سنوات ونصف، وذلك بعد ساعات من إقرار الكنيست للميزانية.

وبلغ سعر صرف الدولار 3.73 شيكل إسرائيلي وهو الأعلى منذ ديسمبر عام 2018، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.

وينذر ضعف الشيكل أمام الدولار بارتفاع أسعار السلع في إسرائيل، نظرًا لزيادة تكلفة الاستيراد.

بنك إسرائيل يرفع الفائدة للمرة العاشرة

وكان بنك إسرائيل المركزي قرر، الاثنين الماضي، رفع سعر الفائدة بنسبة 25 نقطة أساس «0.25%»، لتصل لـ 4.75%.

ويعد ذلك القرار هو العاشر من نوعه منذ أبريل عام 2022، حيث قررت اللجنة النقدية في بنك إسرائيل المركزي رفع أسعار الفائدة عدة مرات لمواجهة التضخم العالمي المستمر، وكذلك محاولة مواجهة احتمال انكماش نمو الاقتصاد الإسرائيلي.

زيادة أسعار الألبان ومنتجاتها فى إسرائيل بنسبة 16%

وكشفت دائرة الإحصاء المركزية في إسرائيل، في وقت سابق، أن نسبة التضخم بلغت في 5.2%، مؤكدًا أنه يزيد بوتيرة سريعة عما كان متوقعًا.

وتشهد المنتجات الغذائية في إسرائيل ارتفاعًا ضخمًا في معدلات الأسعار، حيث ارتفعت أسعار الألبان بنحو 16%، منذ نحو شهر، وتبعتها زيادة في تكلفة الأجبان ومنتجات الألبان بنسبة بلغت نحو 5%، وارتفعت أسعار المنتجات الغذائية في إسرائيل مثل الخضراوات بنسبة 3.8%.

وخلال شهر يناير الماضي، شهدت إسرائيل بداية موجة غلاء ضخمة في الأسعاء متأثرة بالأزمة الاقتصادية العالمية، ما أدى إلى ارتفاع تكلفة السلع والمياه والكهرباء، والعقارات، على المستهلك.

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