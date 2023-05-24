الأربعاء 24 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

"إعلام الأوقاف": العاصمة الإدارية أيقونة العواصم الحديثة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

نظمت وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، جولة للجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية للعاصمة الإدارية الجديدة؛ للاطلاع على أحدث ما وصلت إليه العاصمة الإدارية الجديدة.

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وبدأت الجولة بزيارة كاتدرائية السيد المسيح، والمباني الحكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وحديقة الشعب، وساحة الشعب، والنصب التذكاري، ومجلس النواب، ومجلس الشيوخ، ومركز مصر الثقافي الإسلامي.

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وأشادت لجنة الإعلام بما تم إنجازه على أرض الواقع في العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدين أنها نقلة نوعية في نظام الإدارة الحديثة، وأن العاصمة الإدارية أيقونة القرن الحادي والعشرين، وبها تكتب مصر تاريخًا جديدًا من الإنجازات، فمصر غنية بأبنائها عريقة بحضارتها ماضيها وحاضرها، مؤكدين أن ما رأوه في الحي الحكومي يمثل نقلة نوعية في نظام الإدارة الحديثة.

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وحضر الجولة الدكتور هشام عبدالعزيز علي رئيس القطاع الديني، والدكتور محمد عزت محمد الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور محمد الشحات أبوستيت مدير عام المكتب الإعلامي.

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اصمة الإدارية الاسلا الإسلامية الاعلام الإسلام الإسلامي الأمين العام للمجلس الامين العام

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