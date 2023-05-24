الأربعاء 24 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الشاعر مصطفي منصور: الحوار الوطني طريقنا نحو بناء الوعي ومواجهة التحديات

الحوار الوطني
الحوار الوطني

أكد الشاعر مصطفي منصور، عضو اتحاد كتاب مصر، أن انعقاد جلسات الحوار الوطني جاء في توقيت بالغ الحساسية لمناقشة كل ما يشغل المواطن المصري في جميع المجالات في الطريق نحو تدشين الجمهورية الجديدة.

وأضاف الشاعر مصطفي منصور، إبن محافظة الغربية، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الحوار الوطني الذي دعي إليه الرئيس دعي كل أطياف الشعب وعلي كافة المستويات وهذا ما يُنبئ بالخير فمصر لديها من الخبراء والعلماء وأصحاب الفكر، خاصة ان مصر لديها من العمالقة في كل المجالات، ما يجعلنا نخرج من مثل هذا المؤتمر بخطة متميزة علي كافة الأصعدة لنعبر كل الأزمات خاصة الاقتصادية.

واختتم تصريحاته: “المعركة الأقوي التي نخوضها جميعًا هي معركة وعي.. فهي طريقنا للنجاة ومواجهة التحديات” 

اتحاد كتاب مصر الشاعر مصطفي منصور عضو اتحاد كتاب مصر الشاعر مصطفي منصور المؤتمر في وقت مثالي وتنمية الوعي هو طريق النجاة العامل المصري

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