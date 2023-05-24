الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة طنطا: نحرص على الشراكة مع المؤسسات الاقتصادية الوطنية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

وقّع الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، الأربعاء، بروتوكول تعاون مع محمد المرسي، المدير الإقليمي لفروع أحد البنوك الإسلامية بوجه بحري والقناة، بحضور الدكتور محمود سليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ضم وفد البنك محمد عبدالجيد، مدير فرع طنطا، ومصطفى الشناوي إدارة الشمول المالي، ومحمود خيرالدين مدير بإدارة الشمول المالي وأحمد غانم من إدارة إقليم وجه بحري والقناة ومحمد رضا رضوان مدير خدمة العملاء بفرع طنطا.

وصرح الدكتور محمود زكي أن الجامعة تحرص على التعاون مع المؤسسات الاقتصادية الوطنية التي لها باع طويل في تقديم الخدامات والتسهيلات الداعمة ليكونوا شركاء استراتيجيين في المجالات المختلفة والمحاور التنموية التي تقوم الجامعة فيها بدور كبير على مستوى إقليم الدلتا، مثمّنًا الدور الذي يقوم به بنك فيصل في مساعدة عدد من  الطلاب غير القادرين وهو ما تم بالفعل في كليتي الهندسة والتربية الرياضية.

من جانبه، قال الدكتور محمود سليم إن مجالات التعاون في البروتوكول الموقع تشمل التدريب الصيفي للطلاب والدعم الشمول المالي ودعم الطلاب غير القادرين وتقديم التسهيلات للباحثين والدارسين بالجامعة ودعم مجالات الابتكار وريادة الأعمال.

اجتماع لجنة الخطة والموازنة التعليم العالي والبحث العلمي التدريب الصيفي البنوك الإسلامية البروتوكول الشراكات الاستراتيجية الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا المجالات المختلفة تقديم التسهيلات

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