"خطة النواب" توافق على تحصيل ضريبة دخول المسرح والملاهي والحفلات

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

ونصت التعديلات على تحصيل ضريبة مقابل دخول المسارح وأي من أماكن العروض والحفلات وأنشطة الترفيه والعروض الموسيقية والغنائية والراقصة او الترفيهية ايا كانت الجهة التي تنظمها وضريبة 3% من قيمة المأكولات والمشروبات التي تقدم في هذه الحفلات اذا كان الدخول حرا.

وجاءت كما يلي ضريبة 5% مقابل دخول الأفلام الأجنبية وعروض الأوبرا او الباليه وعروض السيرك المصري و10% على الحفلات العامة في الأندية الرياضية او الاجتماعية والتي تنظمها مجالس إدارات هذه الأندية والألعاب السحرية وألعاب الهواة

و5% بحد أدنى 10 جنيهات على الحفلات والعروض الغنائية والموسيقية او الاستعراضية وحفلات الأكل والمشروبات المصحوبة بموسيقى او رقص والحفلات الراقصة ودخول الاندية الليلية والكازينوهات والفنادق والعوامات والمحال السياحية متى قدم بها عروض موسيقية او غنائية او ترفيهية او راقصة وحفلات الديسكو والفلات الراقصة وحفلات الاوركسنرا السيفوني وفرق الموسيقى العربية التابعة للدولة أو التي تقيمها دار الأوبرا المصرية.

ضريبة جديدة على دخول الافلام الاجنبية وعروض الاوبرا والسيرك وحفلات الانديه والحفلات الغنائية.



كما نصت التعديلات على فرض 15% على عروض السيرك الأجنبي وعروض التزلج على الجليد أو على الماء أو البالون الطائر بغرض الترفيه و20% عروض الأسماك والحيوانات ونشاط الغوص والأدوات اللازمة بقصد الفرجة أو اللهو وحفلات السفاري.