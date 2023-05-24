علي الحجار يسافر إلى الإمارات استعدادًا لاحتفالية "الأبنودي" السبت المقبل

سافر النجم علي الحجار، صباح اليوم الأربعاء، متجها إلى الإمارات، برفقة زوجته وابنته، استعدادا لحفله المقرر إقامته مساء السبت المقبل الموافق 27 مايو الجارى، احتفاءًا وتكريمًا للشاعر الكبير الراحل عبدالرحمن الأبنودي، على مسرح المجمع الثقافي بأبوظبي، ضمن فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب.

ومن المقرر أن يتغنى الحجار، خلال الاحتفالية بباقة من أبرز أشعار الراحل، خاصة أن الحجار، هو أكثر مطرب تعاون معه وغنى له جميع تترات المسلسلات التى لاقت نجاحًا كبيرًا في الدراما المصرية، فقد ارتبطت كتابات الأبنودي للمسلسلات بالفنان علي الحجار، حيث كان له النصيب الأكبر من هذه الأعمال، فتعاونا سويًا في ''ذئاب الجبل''، ''الرحايا''، ''رحلة أبو العلا البشري''، ''مسألة مبدأ''، ''خلف الله''، إضافة إلى مسلسل "النديم" التاريخي الذي استعرض حياة الثائر والكاتب المصري عبد الله النديم، وقدم "الخال" من خلال صوت علي الحجار وموسيقى عمار الشريعي مجموعة من الأغنيات في هذا المسلسل استطاعت أن تلخص مأساة النديم وظروف العصر والمجتمع الذي كان يعيش فيه، وغيرها.

ومن جهة أخرى، يحيي علي الحجار، حفلا غنائيا ضخما، برفقة فرقته الموسيقية، يوم السبت الموافق 3 يونيو المقبل، على خشبة مسرح قاعة النهر، بساقية الصاوى.

ويشدو الحجار لجمهوره بباقة متنوعة من أشهر أغنياته القديمة والحديثة التي شكلت علامات في مشواره الفني الممتد، والتي تنتمي لمؤلفات الإبداع الجاد، منها: "متمنعوش الصادقين، يا طالع الشجرة، أبوالأحلام، الزين والزينة، الليلة ليكي، العروسة، تيجيش نعيش، يا موجة يا زرقا، إنتي طلعتيلي منين، ريشة، ندهني الحنين، روحي فيكي، في قلب الليل، داري العيون، جزيرة غمام، زي الهوى، عارفة، مسألة مبدأ، الليل وآخره، غوايش، في هويد الليل، متصدقيش.

وكان علي الحجار، أحيا مؤخرا حفلا برفقة فرقته الموسيقية الخاصة، على خشبة المسرح الكبير، ضمن سلسلة حفلات الربيع التى تنظمها دار الأوبرا برئاسة الدكتور خالد داغر.