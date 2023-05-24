الأربعاء 24 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

إحباط محاولة لتهريب عدد من قطع الحشيش عبر مطار الغردقة

إحباط محاولة تهريب
إحباط محاولة تهريب

نجح رجال جمارك مطار الغردقة الدولى برئاسة عبدالعال نعمان، مدير عام الجمارك والدكتور هشام شرارة مدير الإدارة، في إحباط محاولة تهريب عدد من قطع الحشيش المخدر بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنه 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنه 1975 وتعديلاته.

بداية الواقعة إثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من تركيا علي رحلة خطوط طيران بيجاسوس القادمة من مطار صبيحة، حيث اشتبه أبو القاسم ممدوح، مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول، في راكب فرنسي من أصل جزائري أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية .

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة عمر ناصر مأمور الفحص تحت إشراف رامى مروان مشرف القسم تلاحظ وجود كثافات معتمة .

وقام عاصم بدوي، المشرف على صالة الوصول، بتكليف عمر البارودى بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود قطع من مادة بنية اللون يشتبه أن تكون من جوهر الحشيش المخدر بوزن 7 جرام مخبأة بطريقة حرفية داخل فرشة الشعر وفرش الكوتشي.

وقام بالتحريز أشرف خلف ومحمد حسام بحضور هاني حافظ من الأمن الجمركى بإشراف عصام عباس مدير إدارة

قرر عبد العال نعمان مدير عام جمارك الغردقه إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر ضبط رقم 18 لسنة 2023 وإحالة الراكب للنيابة العامة بعد العرض على عمر خليفه رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .

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