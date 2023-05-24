رئيس "العامة للبترول" للنواب: نعمل في إطار منظومة الاكتشافات وتعظيم الإنتاج

أكد علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول، أن الهيئة تعمل في إطار منظومة الاكتشافات وتعظيم الإنتاج وإدارة الثروات البترولية، مشيرا إلى أهمية الاستثمارات الخارجية والاكتشافات الجديدة.

وأكد خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب اليوم، على تكاتف كل جهات الدولة لدعم منظمة الاكتشافات والاستثمارات البترولية.

ومن جانبه قال مجدي جلال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس":" إن مصر كانت تستورد غاز بقيمة 2.5 مليار جنيه سنويا في عام 2016 وكان تدبير هذا المبلغ يسبب مشكلة كبيرة وقتها إلا أنه ومع حقل ظهر والاكتشافات الجديدة للغاز حققنا اكتفاء ذاتي من الغاز، والاتجاه للتصدير وتم ايضا استعادة مصنع إدكو لإسالة الغاز من الشريك الإسباني بالتعاون مع شركة "إيني" الايطالية واتجهنا إلى استثمارات إسالة الغاز مما حقق عوائد كبرى من تصدير الغاز خاصة بعد ارتفاع أسعاره عالميا مع تغير المعادلات التسعيرة لبيع الغاز بعشر أضعاف سعره في السابق.

وأعلن رئيس "ايجاس" أن هناك 14 مليون مستخدم للغاز ولو تم حساب الأسر سيكون هناك حوالي 60 مليون مصري مستفيد من الغاز.

وأضاف "جلال" أن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية بإنشاء ألف محطة جديدة لتمويل السيارات بالغاز والتحويل إلى السير بالغاز وتم بالفعل إنشاء 60 محطة جديدة للغاز.

وأعلن رئيس إيجاس عن بدء برنامج حفر 47 بئر استكشافية جديدة للغاز والزيت في انحاء مصر في ٣ سنوات وهو رقم كبير وفي سبتمبر المقبل يتم الحفر في حقل كبير جديد وذلك في اطار منظومة الاستكشافات الجديدة.

وأشار إلى خطة لتغطية السوق المحلي والتصدير للخارج رغم اتجاه سعر الغاز للانخفاض خلال الفترة القليلة الماضية مع انتهاء فصل الشتاء.

وشدد مجدي جلال على أهمية ترشيد استهلاك الطاقة التقليدية في مصر، مشيرا إلى أن الناس تستهلك غاز وكهرباء كأنه لا يوجد أي أزمة طاقة أو بترول في العالم.

وتابع أنه مصور فضائي قام بتصوير الكرة الأرضية من الفضاء ليلا وكانت القاهرة الأكثر إضاءة وسطوعا حتى من باريس ودول اوربا وهو ما يعني أن استهلاكنا للكهرباء اكبر وفي فرنسا يتم اطفاء انوار الشانزليزيه وبرج ايفل ونجح الأوربين في ترشيد استهلاك واستخدام الكهرباء ولذلك لابد من ترشيد استهلاك الطاقة "كهرباء وغاز" وهو استهلاك غير مبرر ومبالغ فيه في مصر، موضحا أن أعمدة النور تستهلك 6 جيجا في اليوم، وأن استخدام الكهرباء يستهلك 60% من الغاز المصري ولو تم نوفيره وتصديره لجلب دخل اجنبي كبير لمصر ولذلك أصبح ترشيد الكهرباء والاتجاه للطاقة الجديدة والمتجددة ضرورة خاصة أن المنازل والسيارات لا تستهلك نسبة كبيرة من الغاز ولا تتجاوز 3% من استهلاك الغاز محليا بشكل مباشر والمشكلة في استهلاك الكهرباء والذي يعتمد على الغاز.