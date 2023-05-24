مصدر بالأهلي: عرض فرنسى للتعاقد مع "عبدالمنعم".. يتجاوز 6 ملايين دولار

كشف مصدر مسئول داخل النادي الأهلي النقاب حول تواصل إحدى شركات التسويق الفرنسية مع محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأول من أجل معرفة موقفه في حالة تلقيه عرضًا أوروبيًا خلال الموسم المقبل.

وأكد المصدر أن “عبد المنعم” أبدى ترحيبه بالانتقال إلى أوروبا ولكن شريطة إرسال عرض رسمي إلى إدارة الكرة بالنادي الأهلي والحصول على موافقة النادي، في ظل ارتباطه بعقد مع النادي يمتد إلى 3 مواسم مقبلة.

وأضاف أن العرض المبدئي الذى قدمته الشركة الفرنسية لمحمد عبد المنعم يتجاوز مبلغ 6 ملايين دولار يحصل عليها الأهلي، بخلاف المبلغ الذى سيحصل عليه اللاعب.

وأشار إلى أن مدافع القلعة الحمراء طلب من الشركة ضرورة التواصل مع أمير توفيق مدير التعاقدات لعرض الامر على إدارة الكرة وأن يكون الحديث معه بشكل رسمي، من أجل ضمان الموافقة على العرض الأوروبي.

من ناحية أخرى، رفعت إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب حالة الطوارئ استعدادا لذهاب نهائى دورى أبطال إفريقيا المقرر له يوم 4 يونيو المقبل أمام الوداد المغربى فى استاد القاهرة.

وعقدت لجنة المباريات اجتماعا برئاسة العامرى فاروق حيث تم الاتفاق على إرسال طلب رسمى لاتحاد الكرة لرفعه للجهات المعنية لطلب السعة الكاملة لإستاد القاهرة فى مباراة الوداد بذهاب نهائى دورى الأبطال بجانب بدء إجراءات استخراج القرار الوزارى للسفر للمغرب لخوض مواجهة الإياب المقرر لها 11 يونيو بالمغرب.