الأربعاء 24 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مصدر بالأهلي: عرض فرنسى للتعاقد مع "عبدالمنعم".. يتجاوز 6 ملايين دولار

محمد عبدالمنعم
محمد عبدالمنعم

كشف مصدر مسئول داخل النادي الأهلي النقاب حول تواصل إحدى شركات التسويق الفرنسية مع محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأول من أجل معرفة موقفه في حالة تلقيه عرضًا أوروبيًا خلال الموسم المقبل.

وأكد المصدر أن “عبد المنعم” أبدى ترحيبه بالانتقال إلى أوروبا ولكن شريطة إرسال عرض رسمي إلى إدارة الكرة بالنادي الأهلي والحصول على موافقة النادي، في ظل ارتباطه بعقد مع النادي يمتد إلى 3 مواسم مقبلة.

وأضاف أن العرض المبدئي الذى قدمته الشركة الفرنسية لمحمد عبد المنعم يتجاوز مبلغ 6 ملايين دولار يحصل عليها الأهلي، بخلاف المبلغ الذى سيحصل عليه اللاعب.

وأشار إلى أن مدافع القلعة الحمراء طلب من الشركة ضرورة التواصل مع أمير توفيق مدير التعاقدات لعرض الامر على إدارة الكرة وأن يكون الحديث معه بشكل رسمي، من أجل ضمان الموافقة على العرض الأوروبي.

من ناحية أخرى، رفعت إدارة النادى الأهلى  برئاسة محمود الخطيب حالة الطوارئ استعدادا لذهاب نهائى دورى أبطال إفريقيا المقرر له يوم 4 يونيو المقبل أمام الوداد المغربى فى استاد القاهرة.

وعقدت لجنة المباريات اجتماعا برئاسة العامرى فاروق حيث تم الاتفاق على إرسال طلب رسمى لاتحاد الكرة لرفعه للجهات المعنية لطلب السعة الكاملة لإستاد القاهرة فى مباراة الوداد بذهاب نهائى دورى الأبطال بجانب بدء إجراءات استخراج القرار الوزارى للسفر للمغرب لخوض مواجهة الإياب المقرر لها 11 يونيو بالمغرب.

الاهلى محمد عبدالمنعم انبى الميركاتو الصيفي 2023 كولر

الأكثر قراءة

أسعار جرام الذهب اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 بدون مصنعية

الزمالك يفاوض أهلى طرابلس للتعاقد مع جون إيبوكا

تعرف على منطوق أحكام المتهمين بحجز وتعذيب "صيدلي حلوان"

ألا تتزوج أجنبي.. متى تسقط حضانة الطفل الصغير عن الأم؟

لأول مرة.. النائب العام الروسى يصل مصر لتعزيز التعاون الثنائى (فيديو وصور)

سعر جرام الفضة اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 في بورصة المعادن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

الحوار الوطنى.. قفزة قوية للمستقبل

جلال حمام

البنية التحتية.. حرب المستقبل

إبراهيم داود

قلق الصفحة الأولى

ماجد حبته

أهم اجتماعات تنموية إفريقية

وائل لطفي

من ينافس قناة السويس؟

محمد الفايدي

مع التقدير والاحترام لبوسعادة

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

حسين دعسة

منظمة التعاون الإسلامي/جدة.. نحو اجتماع استثنائي لإنقاذ القدس

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الشيكل يتراجع أمام الدولار.. أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية منذ 4 سنوات

تعرض طائرة مسيرة إسرائيلية لإطلاق نار من الأراضى السورية

«الوطني الفلسطيني» يطالب البرلمانات الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته الإجرامية