سماع موسيقى هادئة.. طبيب نفسي يكشف طرق الحفاظ على الطفل من الإصابة بـ"ADHD"

يهتم الكثير من أولياء الأمور، بالبحث عن أسباب وعلامات التي تثبت أن أطفالهم مصابون بمرض “ADHD”، وهو اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط، خاصًة أنه حالة مزمنة تصيب ملايين الأطفال، وغالبًا ما تستمر في مرحلة البلوغ، ويسبب صعوبة الحفاظ على الانتباه، وفرط النشاط، والسلوك الاندفاعي.

وكشف الدكتور جمال فرويز، استشاري الصحة النفسية، أن الأعراض التي تكون موجودة عند الأطفال والتي تنبأ بأن الطفل مصاب بمرض “ADHD”، أو المعروف باضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط، على رأسها هي تشتت الانتباه، وفرط النشاط والاندفاعية.

وتابع الدكتور جمال فرويز، استشاري الصحة النفسية في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "من ضمن الأعراض تململ الطفل، ويجلس متلوي في المقعد، بجانب أنه يجد صعوبة في الجلوس في الفصل أو في المواقف الأخرى، ويستمر في التحرك، ويتسلق في مواقف لا تناسب فعل ذلك، كما أنه يجد صعوبة في اللعب أو القيام بالأنشطة بهدوء، ويتحدث كثيرًا"، مؤكدًا أن هذه الأعراض هي الشائعة والأكثر حدوثًا وأنه يوجد الكثير من الأعراض المختلفة.

وأضاف الدكتور جمال فرويز، استشاري الصحة النفسية، أن الأم لديها عامل مهم على تكوين نمو الطفل، والحفاظ عليه من الإصابة بمرض فرط الحركة المعروف باسم “ADHD”، وذلك بتجنب الأم أثناء فترة الحمل كل ما يمكن أن يسبب ضرر بنمو الجنين، متابعًا: “يجب الابتعاد عن تناول المشروبات الكحولية، أو المخدرات الترفيهية أو حتى التدخين، كما أنه يجب عليها تجنب استخدام طلاء الأظافر”.

نصائح طبية

واختتم الدكتور جمال فرويز، استشاري الصحة النفسية أنه على الأم الحامل أن تحافظ على جنينها بالحد من فترات مشاهدة التلفاز، بل يجب عليها سماع موسيقى هادئة أثناء فترة الحمل، حتى لا يشعر الطفل بالتوتر والقلق، ويكون لديه راحة وحنان تشعره بالطمأنينة.