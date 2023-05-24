الأربعاء 24 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

سماع موسيقى هادئة.. طبيب نفسي يكشف طرق الحفاظ على الطفل من الإصابة بـ"ADHD"

سماع موسيقى هادئة
سماع موسيقى هادئة

يهتم الكثير من أولياء الأمور، بالبحث عن أسباب وعلامات التي تثبت أن أطفالهم مصابون بمرض “ADHD”، وهو اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط، خاصًة أنه حالة مزمنة تصيب ملايين الأطفال، وغالبًا ما تستمر في مرحلة البلوغ، ويسبب صعوبة الحفاظ على الانتباه، وفرط النشاط، والسلوك الاندفاعي.

txt

طفل التوحد يبتكر مقعدًا لكرسي سينما.. كل ما تريد معرفته عن "الأوتيزم"

وكشف الدكتور جمال فرويز، استشاري الصحة النفسية، أن الأعراض التي تكون موجودة عند الأطفال والتي تنبأ بأن الطفل مصاب بمرض “ADHD”، أو المعروف باضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط، على رأسها هي تشتت الانتباه، وفرط النشاط والاندفاعية.

وتابع الدكتور جمال فرويز، استشاري الصحة النفسية في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "من ضمن الأعراض تململ الطفل، ويجلس متلوي في المقعد، بجانب أنه يجد صعوبة في الجلوس في الفصل أو في المواقف الأخرى، ويستمر في التحرك، ويتسلق في مواقف لا تناسب فعل ذلك، كما أنه يجد صعوبة في اللعب أو القيام بالأنشطة بهدوء، ويتحدث كثيرًا"، مؤكدًا أن هذه الأعراض هي الشائعة والأكثر حدوثًا وأنه يوجد الكثير من الأعراض المختلفة.

وأضاف الدكتور جمال فرويز، استشاري الصحة النفسية، أن الأم لديها عامل مهم على تكوين نمو الطفل، والحفاظ عليه من الإصابة بمرض فرط الحركة المعروف باسم “ADHD”، وذلك بتجنب الأم أثناء فترة الحمل كل ما يمكن أن يسبب ضرر بنمو الجنين، متابعًا: “يجب الابتعاد عن تناول المشروبات الكحولية، أو المخدرات الترفيهية أو حتى التدخين، كما أنه يجب عليها تجنب استخدام طلاء الأظافر”.

نصائح طبية

واختتم الدكتور جمال فرويز، استشاري الصحة النفسية أنه على الأم الحامل أن تحافظ على جنينها بالحد من فترات مشاهدة التلفاز، بل يجب عليها سماع موسيقى هادئة أثناء فترة الحمل، حتى لا يشعر الطفل بالتوتر والقلق، ويكون لديه راحة وحنان تشعره بالطمأنينة.

استشاري الصحة النفسية الترفيهية الأطفال الأم التوتر والقلق المشروبات الكحولية المشروبات الصحة النفسية الدكتور جمال فرويز

الأكثر قراءة

للترم الثاني.. رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 برقم الجلوس

"المشاط" تُشارك فى فعاليات مؤتمر البنك الدولى حول الابتكار لأجل العمل المناخى

أسعار جرام الذهب اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 بدون مصنعية

الأمم المتحدة: الصراع فى السودان يسبب نزوح أكثر من 1.3 مليون شخص

محافظ الغربية يتفقد مشروعات "حياة كريمة" في 5 قرى (صور)

الداخلية تكشف خلافات جيرة بين مواطنين فى حدائق القبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

الحوار الوطنى.. قفزة قوية للمستقبل

جلال حمام

البنية التحتية.. حرب المستقبل

إبراهيم داود

قلق الصفحة الأولى

ماجد حبته

أهم اجتماعات تنموية إفريقية

وائل لطفي

من ينافس قناة السويس؟

محمد الفايدي

مع التقدير والاحترام لبوسعادة

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

حسين دعسة

منظمة التعاون الإسلامي/جدة.. نحو اجتماع استثنائي لإنقاذ القدس

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الشيكل يتراجع أمام الدولار.. أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية منذ 4 سنوات

تعرض طائرة مسيرة إسرائيلية لإطلاق نار من الأراضى السورية

«الوطني الفلسطيني» يطالب البرلمانات الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته الإجرامية