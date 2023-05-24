الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الزمالك يفاوض أهلى طرابلس للتعاقد مع جون إيبوكا

ايبوكا
ايبوكا

دخل مسئولو نادي الزمالك في خط المفاوضات بقوة مع النيجيري جون إيبوكا، مهاجم فريق سيراميكا كليوباترا المعار إلى صفوف أهلي طرابلس الليبي للتعاقد معه بداية من الموسم المقبل.

وأكد مصدر داخل الزمالك أن الإدارة ترغب في إيبوكا؛ لتدعيم الهجوم ليحل محل البنيني سامسون أكينيولا مهاجم الفريق في الموسم المقبل.

وأشار المصدر إلى أن الزمالك يرغب في شراء إيبوكا من صفوف أهلي طرابلس مباشرة وعدم التفاوض مع سيراميكا كليوباترا.

وتنتهي إعارة إيبوكا إلى أهلي طرابلس بنهاية الموسم الجاري ويوجد بند يتيح للفريق الليبي شراء عقد اللاعب بشكل نهائي من صفوف سيراميكا على أن يقوم الزمالك بعدها بشراء عقد اللاعب من سيراميكا.

ويرفض مسئولو الزمالك التفاوض مع سيراميكا؛ من أجل التعاقد مع اللاعب بسبب المغالاة في طلباتهم المالية وهو ما حدث في وقت سابق وقت تواجده مع سيراميكا وتعثرت الصفقة بسبب الأمور المالية.

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