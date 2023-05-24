الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

غدًا.. قصر الأمير طاز يستضيف حفل نجوم مصرية ومعرض «آدم»

الامير طاز
الامير طاز

يستضيف قصر الأمير طاز فى الثامنة مساء غد الخميس، حفل "نجوم مصرية" بقيادة المايسترو مصطفى مهدى.
تقدم الفرقة مجموعة من الأغانى المتميزة منها: "اللي بنى مصر"، "ميدلي وردة"، "توبة" أداء ياسر. العشري، "عيناك ليال صيفية" أداء إيناس عامر، "مستنياك" أداء ليل عبدالله، "أول مرة تحب" أداء صبري دهب ،"عيون القلب" أداء خلود خالد، "وحشتني" أداء سما كرم، "أهو ده اللي صار" أداء كريم معتز، "تلات سلامات" أداء إسلام أبوعوف، "ميدلي عدوية" أداء حمادة المنسي، "أما براوة" أداء رنا العطفي".

يذكر أن فرقة نجوم مصرية أسسها المايسترو وصوليست الكمان بدار الأوبرا مصطفى مهدي، وتضم العديد من الأصوات المميزة، وقدمت العديد من الحفلات التى لاقت نجاحًا كبيرًا فى دار الأوبرا، قصر المانسترلي، قصر الأمير بشتاك، وغيرها.

يسبق الحفل فى السابعة مساء معرض آدم، يضم المعرض مجموعة من أعمال نخبة من الفنانين فى: النحت، الرسم، التصوير، الحفر، الموزايك، الزجاج المعشق ويستمر المعرض حتى 8 يونيو المقبل .

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