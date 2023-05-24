كريم فهمي يشكو من الحسد: "بتحصلي حاجات غريبة"

كشف الفنان كريم فهمي، من خلال منشور له عن العديد من الحوادث التي حصلت له مؤخرًا والمعاناة التي يعيشها في حياته، مشيرا إلى أنه يعاني من الحسد، والدليل أنه يحدث له العديد من الأشياء الغريبة خلال الفترة الماضية.

وكتب فهمي من خلال منشور نشره على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "من فترة عربيتي السواق عمل بيها حادثة، وبعدها العربيه التانية جابت كونترول يونيت، وبعدها بكام يوم إيد، بنتي نعومي اتكسرت ولسه متجبسة وبعدها بكام يوم المكتب بتاعي اتسرق وإمبارح إيدي حصلها تمزق شديد جدا… أنا بقول دايما الحمدلله بس أموت وأعرف مين اللي مركز معايا".

وكان الفنان كريم فهمي قد حقق نجاحًا كبيرًا وذلك من خلال مسلسل أزمة منتصف العمر، والذي طرح على إحدى المنصات وحقق مشاهدات كبيرة، والمسلسل من إخراج كريم العدل، وكان يدور العمل في إطار اجتماعى، وتجسد ريهام دور ربة منزل متزوجة من رشدي الشامي ولديها ابنة، وهي رنا رئيس التي تنشأ بينها وبين كريم فهمي قصة حب.

ومسلسل أزمة منتصف العمر من بطولة ريهام عبد الغفور، وكريم فهمى، وعمر السعيد، ورنا رئيس، ورشدي الشامي، وركين سعد، وسلوى محمد علي.