الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

المجمع الطبى للقوات المسلحة يستضيف امتحان زمالة الكلية الملكية لجراحى العيون بلندن

المجمع الطبى للقوات
المجمع الطبى للقوات المسلحة

فى إطار اهتمام القوات المسلحة بدعم المنظومة الطبية والمساهمة فى الإعداد والتأهيل للكوادر الطبية لمواكبة التطور العالمى المتسارع فى التخصصات الطبية المختلفة، استضافت مستشفى العيون التخصصى بالمجمع الطبى للقوات المسلحة بكوبرى القبة انعقاد اختبارات زمالة الكلية الملكية لجراحى العيون بلندن.

وتقدم للاختبارات عدد من أطباء العيون من جمهورية مصر العربية وكلاً من المملكة العربية السعودية والأردن والعراق وجاميكا وأيرلندا.

الجدير بالذكر أن تلك الامتحانات تُعقد على مدار شهرى مايو ونوفمبر من كل عام، وذلك فى إطار الاستفادة من الخبرات والقدرات التنظيمية والعلمية داخل القوات المسلحة والتعاون المشترك مع كبرى المؤسسات والمراكز العلمية الدولية وصولا لأرقى مستويات التأهيل فى كافة المجالات.

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