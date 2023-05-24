السجن 10 سنوات لعاطل يتاجر في المخدرات بالجيزة

عاقبت محكمة جنايات الجيزة تاجر مخدرات بالسجن 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه؛ بتهمة الإتجار في المواد المخدرة.

كانت أحالت النيابة العامة القضية رقم 17745 لسنة 2022 جنايات الوراق إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهم طبقًا لمواد الاتهام.

وكشف أمر الإحالة في يوم 30/ 11/ 2022 بدائرة قسم شرطة الوراق في الجيزة، أحرز المتهم بقصد الإتجار جوهرًا مخدر “INdAZOLE carboxamides” في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأحرز سلاح ناري غير مششخن، خرطوش، دون أن يكون مرخصًا له بحيازته أو إحرازه.