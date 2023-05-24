وزير الإعلام اللبنانى: اختيار لبنان عاصمة الإعلام العربى تحدٍ كبير

قال زياد مكاوي، وزير الإعلام اللبناني، إنه يريد أن يبث الأمل والقوة بقلوب الشباب الموهوبين في مجال الإعلام، خاصة أن الأحداث التي مرّ بها لبنان كادت أن تقضي على هذه الزهور الشابة، ولهذا اختيار بيروت لأن تكون عاصمة الإعلام العربي خير دعم للشباب اللبنانيين في هذه الأوقات الصعبة.

وأكد زياد مكاوي، خلال لقائه عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه تم اتخاذ قرار أن تكون لبنان عاصمة الإعلام العربي بعناية، وهذا القرار تحد كبير للدولة اللبنانية في ظل هذه الأحداث الكثيرة التي يمر بها لبنان، معبرًا:" لبنان قادر على هذا التحدي وسنظهر بما يليق بنا".

وأضاف في حديثه، أن الشعب اللبناني يرى أن وزارة الإعلام وزارة كمالية، نظرًا لقلة الإمكانات الخدمية التي يفتقرها المواطن، خاصة في ظل انهيار قيمة الليرة اللبنانية.

وتابع: "نعمل على فتح منصات وصحف جديدة في لبنان حتى يكون الإعلام لسان حال الشعب اللبناني الذي كاد يفقد قدرته على مواجهة التحديات التي يمر بها الوطن".

واستطرد:" نفتخر جميعًا بأن بيروت ما زالت موجودة، ونجحنا بالتحضير السريع لاحتفالية بيروت عاصمة الإعلام العربي".