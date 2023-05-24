الأربعاء 24 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير الإعلام اللبنانى: اختيار لبنان عاصمة الإعلام العربى تحدٍ كبير

وزير الإعلام اللبناني
وزير الإعلام اللبناني

قال زياد مكاوي، وزير الإعلام اللبناني، إنه يريد أن يبث الأمل والقوة بقلوب الشباب الموهوبين في مجال الإعلام، خاصة أن الأحداث التي مرّ بها لبنان كادت أن تقضي على هذه الزهور الشابة، ولهذا اختيار بيروت لأن تكون عاصمة الإعلام العربي خير دعم للشباب اللبنانيين في هذه الأوقات الصعبة. 

وأكد زياد مكاوي، خلال لقائه عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه تم اتخاذ قرار أن تكون لبنان عاصمة الإعلام العربي بعناية، وهذا القرار تحد كبير للدولة اللبنانية في ظل هذه الأحداث الكثيرة التي يمر بها لبنان، معبرًا:" لبنان قادر على هذا التحدي وسنظهر بما يليق بنا".

وأضاف في حديثه، أن الشعب اللبناني يرى أن وزارة الإعلام وزارة كمالية، نظرًا لقلة الإمكانات الخدمية التي يفتقرها المواطن، خاصة في ظل انهيار قيمة الليرة اللبنانية. 

وتابع: "نعمل على فتح منصات وصحف جديدة في لبنان حتى يكون الإعلام لسان حال الشعب اللبناني الذي كاد يفقد قدرته على مواجهة التحديات التي يمر بها الوطن". 

واستطرد:" نفتخر جميعًا بأن بيروت ما زالت موجودة، ونجحنا بالتحضير السريع لاحتفالية بيروت عاصمة الإعلام العربي".

زياد مكاري وزير الإعلام البناني مواهب بيروت بيروت عاصمة الإعلام العربي القاهرة الإخبارية

الأكثر قراءة

أسعار جرام الذهب اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 بدون مصنعية

"الوزراء" يوافق على مشروع قرار بإعادة تنظيم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

"الوزراء" يوافق على متطلبات "التعليم" بشأن تطوير المناهج الدراسية

بسبب خلافات الإيجار.. حبس المتهم بقتل عمه بالوراق 4 أيام

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 محافظة القاهرة

إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بالفيوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

الحوار الوطنى.. قفزة قوية للمستقبل

جلال حمام

البنية التحتية.. حرب المستقبل

إبراهيم داود

قلق الصفحة الأولى

ماجد حبته

أهم اجتماعات تنموية إفريقية

وائل لطفي

من ينافس قناة السويس؟

محمد الفايدي

مع التقدير والاحترام لبوسعادة

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

تعرض طائرة مسيرة إسرائيلية لإطلاق نار من الأراضى السورية

«الوطني الفلسطيني» يطالب البرلمانات الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته الإجرامية

رئيس وزراء فلسطين: الإجراءات الإسرائيلية تهدف لإعادة احتلال الضفة الغربية