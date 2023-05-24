بلال بدوي: أشكر الرئيس على إتاحته الفرصة للشباب في الحوار الوطني (فيديو)

قدّم الدكتور بلال بدوي، رئيس مجموعة شركات نيو إيجا للصناعات الكهربائية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على إتاحته الفرصة للشباب في الحوار الوطني.

وأضاف «بدوي» خلال لقائه مع «الدستور» على هامش أعمال جلسات المحور الاقتصادي في الحوار الوطني، أن الرئيس أتاح الفرصة للشباب ولجميع الفئات أيضًا أن تأتي وتتحدث عن المعوقات التي تؤثر على السوق المصري وعلى الاستثمار، سواء المحلي أو الأجنبي.

كان الحوار الوطني خصص أمس الثلاثاء لمناقشة قضايا بعض لجان المحور الاقتصادي، حيث عقد 3 جلسات بواقع جلستين للجنة الصناعية لمناقشة أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري. إلى جانب تخصيص جلستين للجنة الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي) لتحليل مناخ الاستثمار المحلي الخاص والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات.