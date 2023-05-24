"انظروه" و"قد مضى".. الترانيم الأكثر شهرة في احتفالات عيد الصعود

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للاحتفال بعيد الصعود الإلهي غدًا الخميس، ليتبقى بذلك 10 أيام فقط على انتهاء فترة الخماسين المقدسة.

صوفيا وديع، المرنمة من إيبارشية أسوان، قالت في تصريح خاص إن هناك ترنيمتين يتغنى بهما الأقباط في عيد الصعود بشكل سنوي الأولى هي ترنيمة انظروه وهي تقول:

أنظروه ... أنظروه هوذا على السحاب صاعدًا إلى السماء

الابن الوحيد للعذراء وليد كي يصنع خلاص.. رد الهالكين صيَّرهم بنين شركاء في الميراث

كلمة الإله جاء من عُلاه.. في جسد إنسان.. صعدَ للديار فلنرفع الأنظار.. لنراه بالإيمان

الأقنوم الثاني في ملء الزمانِ.. حقق الوعود.. أرسل للنفوس روحه القدوس.. مصدر الخلود

ها ابن الإنسان شارك في حنان.. طبيعة البنين.. عاد للأوطان ليعد المكان.. لكل المؤمنين

يسوع المسيح خروف ذبيح.. قائم على الدوام.. يشفع في الخطاة لا يغفر سواه.. لكل الأنام

بينما الترنيمة الثانية من الترانيم التراثية وهي تقول:

1- قد مضى سيدي للسما ليعد مكاناً لنا

حتى حيثما يكون نبقه معه ملكي في سلام وعز وهنا

القرار - يالا لشوقي للسما دار راحة لنا

زاد شوقي للقاء بحبيبي فادي جنسنا

2- قد نلاقي ألاماً هنا في مسيرنا مع ربنا

إن وعده أمين فهو معنا كل حين يذهب الحزن عنا والأنين

3- أرفع صوتي في موطني وأرنم ترنيمة

لا يعرفها أحد غير مولاي الصمد وسأنشدها إلى الأبد

4- ها هنا موطني للأبد مع حبيبي المسيح الصمد

سأغني للحبيب من فداني بالصليب تاركاً كل سهدي والنحيب.