في 6 خطوات.. ضوابط استلام غرفة المحولات للمنشآت السكنية

يقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، مجموعة من الضوابط الخاصة بإجراءات استلام غرفة المحولات، من خلال خدمة معرفية يقدمها عن طريق نشر مجموعة من المعلومات الاسترشادية عن الإجراءات التي يجب اتباعها من قبل المشتركين.

ضوابط استلام غرفة المحولات للمنشآت السكنية

وأوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن ضوابط إستلام غرفة المحولات للمنشآت السكنية هي:

1-يجب أن تلتزم الشركة بأحكام المادة (60) من قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، والمادة (82) من لائحته التنفيذية.

2- يجب ان تتوقف أبعاد الغرفة على قدرة ونوع المحول المطلوب طبقاً للدراسة الفنية، وكذلك الأبعاد والمقاسات الفعلية للمهمات التي سيتم وضعها بغرفة المحول وإمكانية فرش المهمات.

3-في حالة عدم مطابقة أبعاد الغرفة للأبعاد المطلوبة طبقاً لطبيعة المكان، يجب مراعاة أن تكون الأبعاد تسمح بسهولة دخول وفرش المهمات بشكل فني سليم وآمن للعاملين وإجراء أعمال الصيانة الوقائية والعلاجية بسهولة وأمان.

4-يجب مراعاة ألا يعلو سطح غرفة المحول أو بجوارها أي مصدر للمياه لحماية المهمات، وأن تكون الحجرة مرتفعة عن مستوى سطح الأرض بما لا يسمح بدخول مياه الأمطار لها.

5- يجب مراعاة أن يتم فرش المهمات داخل الغرف طبقاً للرسومات المرفقة لكل حالة.

6-في حالة وجود أي معوقات لاستلام الغرفة بالمواصفات السابق ذكرها يتم العرض على لجنة برئاسة السيد المهندس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو من يفوضه لبحث ومعاينة وضع الغرفة على الطبيعة وإمكانية استلام الغرفة في حدود المساحة الإجمالية المطلوبة تقريباً أو طبقاً لشكل الغرفة من الداخل.

يأتي ذلك في إطار الدور الذي يقوم به جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك كمسؤولية اجتماعية تجاه المواطنين لرفع الوعي لديهم بأهمية صيانة ترشيد استهلاك الكهرباء وتحسين مستوى استخدام الأجهزة الكهربائية المنزلية، وترشيد استهلاكها، وكذلك في تعزيز المعرفية لدى المشتركين عن طريق نشر مجموعة من المعلومات الاسترشادية عن كيفية اتباع إجراءات الحصول على الخدمات الإدارية المتعلقة بالمشتركين داخل إدارات الكهرباء التابعة لشركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية.