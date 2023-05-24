الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ماس كهربائى وراء حريق شقة فى التجمع

حريق شقة
حريق شقة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق نشب داخل شقة بمنطقة التجمع الأول. 

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا بنشوب حريق داخل شقة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إطفاء.

وبالفحص تبين أنَّ الحريق نشب داخل حجرة النوم والتهمها بالكامل وجرى فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات ونشب بسبب ماس كهربائي.

تمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وتمّ اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

قوات الحماية المدنية التجمع الاول حريق شقة

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