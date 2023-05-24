الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى سمعان الذي كان في الجبل العجيب

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة البيزنطية، بذكرى سمعان الذي كان في الجبل العجيب، الذي ولد في إنطاكية سنة 521. وانتقل إلى الله سنة 596 بعد حياة طويلة قضاها منقطعاً إلى الله بالصلاة والزهد وإماتة الجسد.

وبهذه المناسبة تلت الكنيسة قصيدة وأنشودة "النفس التي تعرف الله بالإيمان" والتي كتبها القدّيس يوحنّا الصليب وهو راهب كرمليّ وياتي نصها كالآتي:

أعرف يَنبوعًا يتفجّر ويتدفّق، إنّما ذلك في عُمق الليل.

هذا الينبوع الأزليّ، يبقى خفيًّا؛ إلا أنّني لا أجهل مصدره، وذلك في عمق الليل...

أعرف، والحقّ يُقال، أنّه من دون بداية، مع ذلك كلٌّ فيه يُعمّق جذوره، إنّما ذلك في عمق الليل.

لن يوجدَ أبدًا جمالٌ يوازيه، السماء والكون يرتَويان منه، إنّما ذلك في عمق الليل.

أعرف جيّدًا أنّه لا يُسبَرُ غَورُه، ولا يُمكن عبورُه، ولا حتّى في عمق الليل.

بَريقُه الجميل لا يمكنه أن يُظلِم أبدًا؛ وكلّ نورٍ ينبثق منه وحده، إنّما ذلك في عمق الليل.

أعرف جيّدًا أنّ فيضه المتدفّقٌ دون توقّفٍ يسقي الهاوية والأرض وكلّ الشعوب، إنّما ذلك في عمق الليل.

بَيدَ أنّ مجرىً يُولَد من هذا الينبوع، واسع وقويّ كالينبوع نفسه، إنّما ذلك في عمق الليل.

مِنَ المجرَيَين الأوّلَين، ينبثق ثالثٌ؛ هو ليس أقلّ قِدمًا من اللذَين أصدراه، إنّما ذلك في عمق الليل.

أعرف أنّ الثلاثة هم ماءٌ حيٌّ واحد، وأنّ الواحد ينشأ من الآخر باستمرار، إنّما ذلك في عمق الليل.

هذا الينبوع الأزليّ يجتمع كلّه، في خبزنا الحيّ كي يعطينا الحياة، إنّما ذلك في عمق الليل...

ينبوع الماء الحيّ هذا، موضِع أشواقي، أراه في هذا الخبز الحقيقيّ، أتأمّله، إنّما ذلك في عمق الليل.

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