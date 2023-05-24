"عمدة كان" ينظم مأدبة غداء للصحفيين من جميع أنحاء العالم

نظم عمدة مدينة كان الفرنسية، منذ قليل، مأدبة غذاء دعى اليها الصحفيين من كل أنحاء العالم، بحضور بعض الشخصيات الفاعلة في المدينة الشاطئية التي تعد درة تاج الجنوب الفرنسي المطل ع الساحل المتوسطي (الريفيرا الفرنسية).

واختير لهذا اللقاء الحميمي التعارفي مكان مثالي وهو أعلى قمة في المدينة الأشهر على مستوى العالم حاليا، ليتمكن الحاضرون من رؤية مدينة كان من أعلى قممها، وكانت الموسيقى مصاحبة للحدث عبر آلات النفخ،

ووقف العازفون في استقبال الضيوف والصحفيين بالورود في أجواء حميمية لطيفة وكأنها استراحة محارب للصحافة التي تغطي فعاليات المهرجان الأكبر في العالم منذ الثامنة صباحاً وحتى الثالثة من صباح اليوم التالي.