الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الكهرباء": 30100 ألف ميجاوات أقصى حمل مسائى اليوم الأربعاء

الكهرباء
الكهرباء

أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن أقصى حمل مسائي، اليوم الأربعاء، يبلغ نحو 30100 ألف ميجاوات.

وأشار المرصد إلى أنه لم يتم، أمس الثلاثاء، خفض أي أحمال، سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيف أحمال بالتنسيق مع المشتركين، وكانت الأحمال 30100.

وذكر المرصد في نشرته، اليوم الأربعاء، أن الحمل الأقصى المتوقع مساء اليوم يبلغ نحو 30100  ألف ميجاوات، مقابل 25800 ألف ميجاوات، الحمل الأقصى مساء أمس السبت.

كما أشار الجهاز إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس نحو 17 ألفا و309 ميجاوات، موضحًا أن متوسط انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون المكافئ بلغ 446.94 جرام/ كيلووات ساعة.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظَهر اليوم باللون الأخضر، وهذا يعني أن (الاستهلاك أقل من الإنتاج) منذ منتصف الليل، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم

الكهرباء مرصد الطاقة اليوم

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