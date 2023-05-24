فريق مصري يحصد جوائز المعرض الدولي للعلوم والهندسة بأمريكا

حصد الفريق المصري الذي شارك من خلال مركز القبة السماوية العلمي التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية في المعرض الدولي للعلوم والهندسة Regeneron ISEF لعام 2023، المقام هذا العام بولاية تكساس، بالولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 13 إلى 19 مايو 2023 على العديد من الجوائز الخاصة.

وحصلت الطالبة شهد نوح، والطالبة سما نوح، من مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالشرقية؛ على جائزة في مجال العلوم السلوكية من جمعية علم النفس الأمريكية؛ إضافة إلى منحة دراسية من جامعة أريزونا الأمريكية عن مشروع "تطوير التواصل لدى أطفال التوحد باستخدام تطبيق هاتف في مجال العلوم السلوكية"، كما حازت الطالبتان عن جائزة المركز الثالث في نفس المجال.

حاز الطالبان نور الدين شعبان، وإبرام ودي، من مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالشرقية على جائزة خاصة في مجال الطاقة، عبارة عن منحتين دراسيتين من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ومن جامعة أريزونا الأمريكية عن مشروع النقل الأخضر "تقليل استهلاك الطاقة وتسخير طاقة الرياح في المركبات".

كما حصل الطالبين محمد حمادة، ويوسف حسن، من مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالقليوبية؛ على المركز الثاني في مجال الأنظمة المدمجة عن مشروع القفازات المتكلمة.

ويُعَد المعرض الدولي للعلوم والهندسة Regeneron ISEF بمثابة المسابقة الدولية الأكبر في مجال العلوم للمرحلة قبل الجامعية، والتي تمنح ما يزيد عن 1700 طالب على مستوى العالم الفرصة للتجمع، ومشاركة الأفكار، وعرض المشروعات العلمية المتطورة، بالإضافة إلى التنافس على المنح الدراسية والتعليمية، والرحلات العلمية، ومقابلة علماء من كل أنحاء العالم ومنهم علماء حائزين على جائزة نوبل في شتى مجالات العلوم.

ويشيد مركز القبة السماوية العلمي بقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية بالدور البناء لشركاء النجاح وهم: وزارة التربية والتعليم، ووزارة الشباب والرياضة، والوكالة الأمريكية

للتنمية الدولية (USAID) اللذين ساهموا بشكل مؤثر في خروج معرض مكتبة الإسكندرية للعلوم والهندسة بالشكل اللائق وتحقيق تلك النتائج المميزة.