مدرب الإسماعيلى يتابع موقف المصابين ويطلب سرعة تجهيز اللاعبين لمواجهة الذئاب

طالب الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة حمزة الجمل، الدكتور مجدى الباز طبيب الفريق، بضرورة الإسراع فى تجهيز المصابين للاستعانة بهم خلال المباريات المقبلة.



وتابع "الجمل" عن كثب الإصابات التي تعرض لها بعض اللاعبين وكانت سببًا فى إبعادهم عن المشاركة في لقاء فريقهم أمام نجوم المستقبل بدور 32 بمسابقة كأس مصر، المحدد موعده السادسة مساء اليوم، باستاد الإسماعيلية بدون جمهور.

واستجاب طبيب الإسماعيلي لرغبة مدرب الدراويش بإعداد تقرير شامل عن خمسة من أعضاء الفريق الأول لكرة القدم، تعرضوا لإصابات، هم الحارس محمد فوزي الذى أجرى جراحة قطع الغضروف الخارجي للركبة اليمنى، باهر المحمدي بجزع فى الرباط الداخلي، أحمد مدبولي بشد فى العضلة الضامة، ومحمود الشبراوي وعبدالرحمن مجدي بشد في العضلة الأمامية.



ويخضع اللاعبون لعلاج طبي مكثف كي يلحق بعضهم بمواجهة المقاولون العرب، في الأسبوع الثلاثين للدوري، والمقرر إقامتها بملعب المنافس أول يونيو المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن حمزة الجمل أرجع سبب تفشي الإصابات بين اللاعبين لضغط المباريات الرسمية بالدوري التي لا يفصلها عن بعضها البعض سوى ثلاثة أيام فقط دون التقاط أنفسهم.

وشهدت قائمة المستبعدين من مباراة نجوم المستقبل بكأس مصر الحارسين محمد صبحي ومحمد فوزي، وزملاءهم باهر المحمدي، محمد دسوقي، عبدالرحمن مجدي، مصطفى فارس، سيرجي أكا، محمود الشبراوي، أحمد مدبولي، محمد الشامي ومحمد خليفة لأسباب مختلفة.

ويحتاج الإسماعيلى لجهود لاعبيه خلال الفترة المقبلة بهدف تحسين النتائج للتقدم نحو المنطقة الدافئة فى جدول الدورى، بعدما كان يعانى من شبح الهبوط خلال الفترة الماضية بسبب سوء النتائج التى عانى منها فى بداية الموسم على يد كارلوس جاريدو وأحمد حسام ميدو.