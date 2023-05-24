الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مجلس الوزراء يوافق على استكمال إجراءات صرف التعويضات لمتضررى النوبة

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

استعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقرير المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، بشأن أعمال اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضرري النوبة، تضمن ما تم من خطوات وإجراءات لتعويض أهالي النوبة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد، وكذا جهود اللجنة لصرف التعويضات للمتقدمين خلال المرحلتين الأولى والثانية لفتح باب تلقي طلبات تحديد الرغبات من المتضررين المستحقين للتعويض.

ووافق مجلس الوزراء، في هذا الصدد، على أن تتولى محافظة أسوان استكمال إجراءات صرف التعويضات لمن تقدم بطلب تحديد الرغبة خلال المرحلتين الأولي والثانية، ولم يحصل على التعويض، هذا إلى جانب تلقي طلبات تحديد الرغبة ممن لم يتقدموا من المستحقين خلال المرحلتين المشار إليهما، كما تم التوافق على أن يكون يوم الأحد الموافق 9/7/2023 موعدًا لبدء تلقي محافظة أسوان طلبات تحديد الرغبة من المستحقين للتعويض، الذين لم يتقدموا بطلبات تحديد الرغبة من قبل، على أن يتم ذلك من خلال الإدارات التابعة للمحافظة، بحيث تتولي محافظة أسوان اتخاذ مختلف الإجراءات والخطوات اللازمة لصرف التعويضات العينية والنقدية لهم بحسب اختياراتهم.

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