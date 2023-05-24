حار نهارًا وفرص سقوط أمطار.. "الأرصاد" تعلن توقعات طقس الخميس

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدًا الخميس، طقسا معتدلا في الصباح الباكر، حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيفا فى أول الليل مائلا للبرودة فى آخره على السواحل الشمالية الغربية، معتدلا ليلا على باقى الأنحاء.

ويتوقع أن يشهد الطقس غدًا نشاط رياح على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى أحيانا، وفرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة



وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الخميس:

القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 22 درجة،

الإسكندرية العظمى 28 والصغرى 18 درجة،

مطروح العظمى 26 درجة والصغرى 17 درجة،

سوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة،

قنا العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجة،

أسوان العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 18 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة.وكانت الأرصاد الجوية قد أعلنت في وقت سابق انتهاء فصل الشتاء 20 مـارس 2023م الماضي وبدأ فصل الربيع ليستمر من ٢٠ مارس ولمدة : 92 يوما و 17 ساعة و13 دقيقة.

ويشهد فصل الربيع طقسا يسمي بالاعتدال الربيعي، حيث تستمر حركة الشمس الظاهرية في الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجياً ويواصل ميل أشعة الشمس في الزيادة فيزداد طول النهار تدريجياً وينقص طول الليل، في حين يحدث العكس في نصف الكرة الجنوبي حتى تصبح أشعة الشمس عمودية تماماً على مدار السرطان (23.5) درجة شمالاً حول يوم 21 من شهر يونية (الانقلاب الصيفي) فيحدث الصيف في نصف الكرة الشمالي.