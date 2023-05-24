الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أمين "الشعب الجمهوري" ببورسعيد: الاستثمار الخاص من أهم محاور الحوار الوطني

عمرو الشافعي
عمرو الشافعي

قال عمرو الشافعي، أمين حزب الشعب الجمهوري بمحافظة بورسعيد إن هناك قواسم مشتركة بين الأحزاب السياسية ينتج عنها ورقة عمل لمساعدة العوامل الاستثمارية للدولة المصرية في تلك الفترة الحساسة التي يمر بها العالم.

وأضاف "الشافعي" أن حجم الاقتصاد الخاص بالنسبة للاقتصاد المصري يقدر بـ30%، وهذا رقم غير مرض على الاطلاق، فهناك رؤية تخص قطاع الاستثمار.

وتابع أنه على مدار سنوات طورت الدولة بقيادة الرئيس السيسي البنية التحتية بعدد من المشروعات خدمت شبكة الطرق والمحاور والكهرباء وغيرها، لخدمة وجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية.

وواصل أمين حزب الشعب الجمهوري بمحافظة بورسعيد أنه علينا تسهيل التحديات وتمهيد الإجراءات وتعديل التشريعات التي تستقبل المستثمر الخارجي والمحلي؛ لضخ استثمارات في السوق المصرية لتوفير بيئة استثمارية اقتصادية خصبة.

وأصدرت إدارة الحوار الوطني إحصائية عن مناقشات لجان المحور الاقتصادي أمس والذي ناقش فيه قضيتين شكلتا أولوية مهمة لدى المواطنين.

الحوار الوطنى المحور الاقتصادي جلسات المحور الاقتصادي للحوار الوطني الاستثمار الاقتصاد المصرى

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