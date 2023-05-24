بعد هروب لاعب المصارعة.. برلماني يطالب بتحمل وزارة الرياضة الضرائب عن أبطالها

طالب النائب شحاته أبو زيد، عضو مجلس النواب، بتحمل وزارة الشباب والرياضة ضريبة كسب العمل ورسم تنمية موارد الدولة، عن أبطال الألعاب الفردية، وذلك بعد واقعة لاعب منتخب مصر للمصارعة أحمد فؤاد بغدودة.

وقال أبوزيد، في اقتراح برغبة تقدمت به إلى مجلس النواب، إن الجميع فوجئ خلال الساعات الماضية بخبر هروب لاعب منتخب المصارعة أحمد فؤاد بغدودة، بعد انتهاء بطولة إفريقيا للمصارعة بتونس، والتي فاز فيها بالميدالية الفضية، في مشهد متكررة وظاهرة تسطير على الرياضة الفردية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه من المعلوم أن صناعة بطل ليس بالأمر السهل الذي يحدث بين يومًا وليلة، أو بأن يترك الأمر هكذا دون إعداد ورعاية، بل يتطلب جهود مكثفة ورعاية مادية ومعنوية، حتى يكون لمنتخبات الألعاب الفردية، أبطال يمثلون مصر في المحافل الدولية، مشيرًا إلى أنه في معظم بلادم العالم، نرى كم الاهتمام الكبير الذي تحظى به المواهب وكم الدعم الذي تقدمه تلك الدول لهؤلاء الموهوبين حتى يكونوا أمام بطل أولمبي.

ولفت إلى تكرر ظاهرة هروب أبطال الألعاب الفردية، على مدار السنوات الأخيرة، وكان آخرهم لاعب منتخب مصر للمصارعة، أحمد فؤاد بغدودة.

ونوه بأن اللاعب أحمد فؤاد بغدود كان قد حصل على العديد من الميداليات، إلا أنه لا يتقاضى سوا 3000 جنيها من الاتحاد، وفقًا للبيان الصادر عن مصلحة الضرائب، وهو مرتب زهيد للغاية، لا يتناسب مطلقًا مع متطلبات صناعة بطل مصري في، والتي تعمل استراتيجية الدولة على دعمها من خلال المشروع القومي للموهبة وإعداد البطل الأولمبي.

وأشار إلى أنه رغم الراتب الزهيد الذي يتقاضاه اللاعب، إلا أنه يتم خصم منه 10% كضريبة و 3 % رسم تنمية موارد الدولة، وهذا يمثل ضغطًا كبيرًا على اللاعب، مطالبًا بالتدخل لدعم أبطال الألعاب الفردية، وإلغاء الضرائب والرسوم التي توقع عليهم، على أن يتحملها الاتحاد المختص باللعبة أو وزارة الشباب والرياضة.