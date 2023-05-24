الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"نقل النواب" تقر 1.8 مليار جنيه موازنة لهيئة الموانئ البرية والجافة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد خلال اجتماعها اليوم على موازنة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، حيث بلغت إجمالي موازنة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة ٢٣/٢٤ وصلت إلى مليار و٨١٧ مليون و١٠١ ألف جنيه أي بزيادة عن العام الحالى ٦٦٦ مليون و٥٠٠ ألف جنيه بنسبة ٥٨%، مقسمة على النحو التالي موازنة جارية قدر لها مبلغ إجمالي ٩٥٠ مليون جنيه، وموازنة استثمارية قدر لها مبلغ إجمالي ٥٦٦ مليون و٥٠٠  ألف جنيه، كما بلغت موازنة الخطة الاستثمارية للهيئة العامة للموانئ الجافة للعام المالى ٢٣/٢٤- ٥٦٦ مليون و٥٠٠ ألف جنيه بزيادة عن العام الحالي ٤٧٧ مليون و٥٠٠ ألف جنيه بنسبة ٤٦٧%.

ومن جهته، قال اللواء عمرو إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، إن الموانئ الجافة لا تقل أهمية عن الموانيء البحرية، وأن الميناء الجاف بمدينة 6 أكتوبر، يمثلُ بداية انطلاقة كبيرة لإنشاء 14 ميناء جافاً ومنطقة لوجستية، بواقع 8 موانئ جافة، و6 مناطق لوجيستية.

وأضاف اللواء إسماعيل، أن تنفيذ ميناء السادس من أكتوبر الجاف يتم في إطار استراتيجية وزارة النقل التي تتمثل في إيجاد محاور لوجستية، مشيراً إلى أن الميناء يأتي ضمن محورين لوجستيين رئيسين هما: محور السخنة-الإسكندرية، ومحور القاهرة-الإسكندرية، وأيضا الميناء الجاف الآخر بمدينة العاشر من رمضان.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اليوم، لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء لمشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2023- 2024 فيما يخص الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة وبحضور ممثلي وزارة النقل، ورئيس هيئة الموانئ البرية والجافة اللواء عمرو إسماعيل، وبحضور ممثلي وزارة المالية، وممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

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