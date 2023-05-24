الأربعاء 24 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

جولة لأطفال المحافظات الحدودية بمسجد عمرو بن العاص فى دمياط

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية

استمرت لليوم الثالث فعاليات الأسبوع الثقافي السابع لأطفال المحافظات الحدودية  "أهل مصر"، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بمحافظة دمياط، خلال الفترة من 22 إلى 29 مايو الحالي.

واستقبل مسجد عمرو بن العاص بدمياط القديمة، صباح اليوم، الأطفال في زيارة تثقيفية للتعرف على تاريخه، وتم شرح مكونات المسجد للأطفال، ومنها تصميمه على طراز شبيهه بالفسطاط، ويعد ثاني مسجد أقيم بمصر، تم هدمه وأعيد بناؤه على طرز معمارية إسلامية، بناه الصحابي المقداد ابن الاسود، ويتكون من أربع إيوانات وبهو كبير يتوسطة  قبة المسجد ويقابلها المئذنة وبجوارها مدخل المسجد.

وداخل بهو المسجد استمع الأطفال لشرح عن تاريخ بناءه وتطويره، وأنه تمت توسعته في العهد الفاطمى، وفي العصر الحالي تم هدمه وإعادة تشييده مع احتفاظه بطرز العصر الفاطمى، وأبرزها الجزء الخشبي بالمسجد والجدار الذى يحمل عبارات كوفية.

تضمنت الشروح المقدمة أن ما اشتهر به المسجد أنه أثناء الحملة الصليبية اتخذه ملك الصليبين لويس التاسع كمقر للاحتفالات الدينية والمناسبات الاجتماعية الخاصة بالصليبيين، واحتفل بتعميد طفله داخل أروقة المسجد حيث اتخاذه كاتدرائية آنذاك.

جدير بالذكر أن فعاليات الأسبوع تضمنت زيارات ترفيهية على مدار اليومين الماضيين منها زيارة الحديقة المركزية بدمياط الجديدة، وفي اليوم الثانى زيارة للملاهى مائية بمدينة جابي الترفيهية، مع استمرار الورش الفنية بقصر ثقافة دمياط الجديدة.

يشار إلى أن قصور الثقافة تستضيف200 طفل خلال الأسبوع الحالي بمحافظة دمياط، بمشروع "أهل مصر" المشروع الرئاسي المعني بأبناء المحافظات الحدودية،  من مطروح والوادي الجديد وأسوان وشمال وجنوب سيناء والشلاتين وحلايب وأبورماد "البحر الأحمر" والأسمرات "القاهرة"، ضمن برامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، بإشراف لاميس الشرنوبي رئيس إقليم القاهرة الكبرى الثقافي، بالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة دمياط برئاسة د. فادي سلامة، ويهدف لاكتشاف وتنمية مواهب أطفال مصر من أبناء المحافظات الحدودية ودمجهم بأقرانهم وتعريفهم بتاريخ بلدهم.

جانب من الفعالية

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