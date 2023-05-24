رفع إشغالات وإزالة بروز محال تجارية فى القوصية بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار شن حملات مفاجئة لرفع كافة الإشغالات بمراكز وقرى المحافظة لإعادة الانضباط إلى الشارع وتخفيف الزحام بالتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية كشرطة المرافق ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولي المرافق والاشغالات بالوحدات المحلية.

وأكد على ضرورة تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والنجوع تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتحقيقاً لرؤية مصر 2030.

وأشار المحافظ إلى ضرورة التصدي للإشغالات والتعدي على حرم الشارع وإلزام أصحاب المحلات التجارية التي تسبب إعاقة المرور بالطريق العام لتحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المارة ومنع التكدس.

وأوضح أنه تم تنفيذ حملة إشغالات مكبرة بقيادة اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية بإستخدام المعدات وسيارات الحملات الميكانيكية بالوحدة المحلية، رفعت إشغالات بالطرق والشوارع من تعديات المقاهي المخالفة والحواجز الحديدية والأسمنتية والحجارة وفروشات المحال التجارية والبروزات المخالفة ، لافتاً إلى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتحرير محاضر حيال المخالفين لردع كل من تسول له نفسه التعدي ومخالفة القانون دون تهاون أو تقاعس في تطبيق القانون حتى يتم القضاء نهائياً على المظاهر العشوائية والحفاظ علي المظهر الحضاري والجمالي.

وكان قد أعلن في وقت سابق اللواء عصام سعد عن توفير تدريب مجاني على الوظائف الرقمية (التسويق الالكتروني) بصعيد مصر للشباب والشابات لمدة 33 يوم تدريبي بمركز التدريب المهني ببني غالب بمنقباد التابعة لمركز أسيوط بالتعاون بين مديرية القوى العاملة بأسيوط وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة WFP.

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