الأربعاء 24 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع إشغالات وإزالة بروز محال تجارية فى القوصية بأسيوط

إزالة مخالفات
إزالة مخالفات

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار شن حملات مفاجئة لرفع كافة الإشغالات بمراكز وقرى المحافظة لإعادة الانضباط إلى الشارع وتخفيف الزحام بالتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية كشرطة المرافق ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولي المرافق والاشغالات بالوحدات المحلية.

وأكد على ضرورة تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والنجوع تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتحقيقاً لرؤية مصر 2030.

وأشار المحافظ إلى ضرورة التصدي للإشغالات والتعدي على حرم الشارع وإلزام أصحاب المحلات التجارية التي تسبب إعاقة المرور بالطريق العام لتحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المارة ومنع التكدس.

وأوضح أنه تم تنفيذ حملة إشغالات مكبرة بقيادة اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية بإستخدام المعدات وسيارات الحملات الميكانيكية بالوحدة المحلية، رفعت إشغالات بالطرق والشوارع من تعديات المقاهي المخالفة والحواجز الحديدية والأسمنتية والحجارة وفروشات المحال التجارية والبروزات المخالفة ، لافتاً إلى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتحرير محاضر حيال المخالفين لردع كل من تسول له نفسه التعدي ومخالفة القانون دون تهاون أو تقاعس في تطبيق القانون حتى يتم القضاء نهائياً على المظاهر العشوائية والحفاظ علي المظهر الحضاري والجمالي.

 وكان قد أعلن في وقت سابق اللواء عصام سعد عن توفير تدريب مجاني على الوظائف الرقمية (التسويق الالكتروني) بصعيد مصر للشباب والشابات لمدة 33 يوم تدريبي بمركز التدريب المهني ببني غالب بمنقباد التابعة لمركز أسيوط بالتعاون بين مديرية القوى العاملة بأسيوط وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة WFP.

إزالة مخالفات
إزالة مخالفات
إزالة مخالفات
إزالة مخالفات
إزالة مخالفات
إزالة مخالفات
إزالة مخالفات
إزالة مخالفات
إتخاذ الإجراءات القانونية الإجراءات القانونية اللازمة الإشغالات والتعدي التكدس والزحام الخدمات المقدمة للمواطنين الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المظهر الحضاري الوحدات المحلية

الأكثر قراءة

أسعار جرام الذهب اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 بدون مصنعية

معتدل مع أمطار خفيفة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل

لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية: 3.3 مليون مواطن خليجى يعيشون فى فقر

تفريغ كاميرات المراقبة لضبط مُلقى جثة طفل فى كيس بلاستيك بمايو

وفاة مراقب داخل لجنة امتحانات الشهادة الإعدادية بالشرقية

وزير الكهرباء ينيب عمرو الحاج للمشاركة فى مجلس الطاقة الذرية العربية بتونس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

الحوار الوطنى.. قفزة قوية للمستقبل

جلال حمام

البنية التحتية.. حرب المستقبل

إبراهيم داود

قلق الصفحة الأولى

ماجد حبته

أهم اجتماعات تنموية إفريقية

وائل لطفي

من ينافس قناة السويس؟

محمد الفايدي

مع التقدير والاحترام لبوسعادة

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين: الإجراءات الإسرائيلية تهدف لإعادة احتلال الضفة الغربية

أبو سمرة: جريمة الاحتلال في مخيم بلاطة "مروعة".. ويجب وقف انتهاكات الاحتلال

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟