الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ختام فعاليات الملتقى المسرحي لكليات جامعة كفر الشيخ 2023

الملتقي المسرحي
الملتقي المسرحي

أُسدل الستار عن الملتقى المسرحي لكليات جامعة كفر الشيخ للعام الجامعي 2022-2023 بعد عشر أيام من العروض المتميزة، تنافس الطلاب خلالها في تقديم مواهبهم المتنوعة في التمثيل، الإخراج، الديكور، النص المسرحي، الشعر، المكياج، الملابس، الغناء والموسيقى.

وأتاح الملتقى الفرصة لـ 10 كليات، لعرض أفكارهم وآراءهم عبر نص مسرحي جيد وبلجنة تحكيم تضم نخبة من الخبراء في المجال المسرحي، برعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأشاد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، بكل العروض المسرحية التي قدمها طلاب وطالبات الجامعة خلال الملتقي المسرحي للعام الجامعي الحالي، مشيرًا إلى أن الجامعة تعمل على توفير بيئة إبداعية فنية وتدريبية وتنافسية عادلة للطلاب.

كما تولي الجامعة المسرح أهمية واسعة بوصفه جامعا للفنون ويعيد بناء المخيلة والوجدان، فهو يجمع بين الفنون المكانية البصرية والفنون الزمنية السمعية ويشمل جميع الفنون التطبيقية وغيرها، والمسرح أبو الفنون التي بدأت مع المسرح الفرعوني في ساحات المعابد.

وأكد رئيس الجامعة، أن جامعة كفر الشيخ تولي اهتمامًا كبيرًا بالنشاط المسرحي عامة والمسرح الجامعي خاصة، لدوره الكبير في اكتشاف المواهب الشابة واحتضانها ودعم قدراتها، ورفع درجة وعي الطلاب بأهمية المسرح ورسالته الهادفة، مما يسهم بقوة في التنوير والارتقاء بالإنسان ثقافيًا وفكريًا، والذي بدوره يساهم في النهوض بالمجتمع ككل.

ومن جانبه، فقد أكد الدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن لجنة تحكيم الملتقي المسرحي، والتي ضمت الدكتور اسامة حسين الموسيقي والالحان، ومحمد العافي مخرج وناقد مسرحي، وأميرة كمال ديكور مسرحي، أقرت فوز كلية الصيدلة بالمركز الأول عن مسرحية سطوع 56، وكلية الطب البيطري بالمركز الثاني عن مسرحية إنهم يعزفون، وكلية التمريض بالمركز الثالث عن مسرحية احكي ياشهر زاد، وهنأ الكليات الفائزة بالمراكز الأولى، مشيدًا بكل العروض المسرحية التي قدمها طلاب الجامعة خلال الملتقى.

جدير بالذكر أن عروض الملتقى المسرحي لجامعة كفر الشيخ شملت عرض “المحبرة” لكلية التجارة، عرض “احكي ياشهر زاد” لكلية التمريض، عرض “رصد” لكلية الهندسة، عرض “سطوع 56”لكلية الصيدلة، عرض “أفراح القبة” لكلية التربية النوعية، عرض “بداخلك قد ترى النور” لكلية الاداب، عرض “إنهم يعزفون” كلية الطب البيطري، عرض” احنا التلامذة”لكلية التربية، عرض “أنت حر” لكلية العلوم، عرض “سبستون” لكلية الذكاء الاصطناعي.

كلية التمريض الهندسة الصيدلة جامعة كفر الشيخ مسرح

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