الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إحالة المتهمين بقتل سائق "توك توك" بالإسكندرية إلى المفتى

المتهمين
المتهمين

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار هانى كمال غبريال، رئيس المحكمة، إحالة أوراق كل من "م.ع.ي" و"ا.ع.ص" و"ن.ى.ع" و"ش.ى.ع" و" أ.ا.م" إلى فضيلة مفتى الديار المصرية، لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامهما، بعد اتهامهم بقتل المجنى عليه سائق توكتوك وسرقته، وتحديد جلسة دور الانعقاد المقبل للنطق بالحكم، صدر القرار بعضوية كل من المستشار شريف بركات، والمستشار محمد عبد المقصود قنطوش، وسكرتير محكمة الجنايات أحمد السيد.

ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 4525 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بالعثور على جثة المجنى عليه وبها عدة طعنات من سلاح أبيض، والقاء جثته بمحل الواقعة.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة، أن المتهمين كل من الأول حتى الرابعة "م.ع.ي" عفشجى سيارات و" ا.ع.ص" سائق و"ن.ى.ع" ربة منزل و"ش.ى.ع" ربة منزل، وبتحريض من المتهم الخامس " أ.ا.م" حلاق، وأن عقدوا النية والعزم المصمم على قتل المجنى عليه" م.س.أ"، وأن المتهمين من الأول حتى الرابعة، توجهوا لأحد مواقف الدراجات النارية التوكتوك، واصطفوا للمجنى عليه لصغر سنه وضعف بنيانه.
فاستقلوا رفقته الدراجة النارية التوكتوك التى يعمل عليها موجهين إياه عبر الدروب والطرق المخطط لها مسبقا لدى المتهمة الثالثة، وما أن وصلوا به لمكان ناء بعيدا عن أعين الرقباء حتى أشهر المتهم الأول سلاحا أبيض سكين ورغم المجنى عليه النزول من التوكتوك وتتبعه المتهم الثانى وقيد حركته.

وقام المتهم الأول بطعنه فى ظهره وجنبه وذراعه الأيسر فحاول المجنى عليه الفرار، وتتبعه المتهم الأول حتى أمسك به وكتم فمه وطعنه عدة طعنات فى الصدر والرقبة، مما أدى إلى وفاته وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وتبين قيام المتهمين بارتكاب الواقعة، واشتراك المتهم الخامس بالتحريض والاتفاق واتفق معهم على قتله وسرقة التوكتوك خاصته وبيعه وتقسيم حصيلته بينهم وامدهم بالخطة اللازمة للمجنى عليه، وقررت النيابة إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

إسكندرية الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية التحريض الرأي الشرعي في إعدامهم بمديرية أمن الإسكندرية سائق توك توك فضيلة مفتي الديار المصرية

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