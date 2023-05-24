"الشعب الجمهوري" ينظم فعاليات توزيع كراتين غذائية وملابس وقافلة طبية بالجيزة

نظم حزب الشعب الجمهوري بمحافظة الجيزة، 4 فعاليات كبرى في بعض مراكز المحافظة في مراكز كرداسة وقسم الجيزة والهرم وغيرها، تمثلت في قافلة طبية للكشف المبكر عن أورام الثدي، وتوزيع 2000 كرتونة مواد غذائية، وعمل مجموعات تقويم لطلاب المرحلة الإعدادية قبيل الامتحانات، وتوزيع ملابس جديدة بالمجان، وذلك بناء على تعليمات اللواء محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام للحزب ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، والسيد أحمد الألفي، الأمين المساعد لشئون التنظيم، المستشار أحمد حبيب أمين عام الحزب بمحافظة الجيزة، جمال الشريف أمين التنظيم بالجيزة.

ووزعت أمانة حزب الشعب الجمهوري بكرداسة، 2000 كرتونة مواد غذائية بجميع قرى المركز، وذلك برعاية رفعت عطا، الأمين المساعد بالجيزة، ومعاونة عيد سالم الحمامي أمين مركز كرداسة، محمد عتابي، أمين تنظيم مركز كرداسة، وقد تم توزيع الكراتين على أهالينا من اليتامى والأرامل والفقراء دون المساس بهم أو جرح مشاعرهم.

كما قامت أمانة الحزب قسم الهرم برئاسة محمد البطران، ورعاية تامر عويان، الأمين المساعد بالجيزة، ومعاونة محمد كمال، أمين التنظيم بالهرم، بعمل قافلة طبية بدار مناسبات عائلة المنفى بكفر المنفى ضمن مبادرة دعم صحة المرأة وذلك بالتعاون مع إدارة صحة الهرم، تهدف للكشف المبكر على أورام الثدي والأمراض المزمنة كالضغط والسكر، وفى حالة وجود إصابات يتم تحويل المريض إلى مستشفى القصر العيني، كما تم اضافة عيادة نساء وولادة ضمن المبادرة.



ونظمت أمانة قسم الجيزة، معرضا للملابس تم توزيعها بالمجان على أهالي القسم الغير قادرين ماديا، اشتمل على كافة أنواع الملابس، كما قامت الأمانة بعمل فصول تقويم بالمجان لطلاب المرحلة الإعدادية في مدينة الجيزة ومدينة أبو النمرس، وذلك برعاية ومتابعة هاني عبدالرحيم، أمين قسم الجيزة، وناصر الهواري، أمين التنظيم، وبحضور ورعاية ناصر زعفان، الأمين المساعد بالجيزة .