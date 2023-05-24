الأربعاء 24 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس مجلس النواب يزور مصطفى بكري لتأدية واجب العزاء في وفاة شقيقه

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

زار المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، أمس، النائب مصطفى بكري في منزله، لتأدية واجب العزاء في وفاة شقيقه النائب محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ.

 وكان رئيس مجلس النواب في مهمة خارج البلاد أثناء عزاء النائب محمود بكري.

والتقى المستشار الجبالي بأبناء الفقيد الراحل في منزل النائب مصطفى بكري، مقدما لهم واجب العزاء، وأثنى على الدور الوطني والمهني للنائب محمود بكري.

وتوجه النائب مصطفى بكري بالشكر والتقدير إلى رئيس مجلس النواب والوفد المرافق له.

 رافق رئيس المجلس خلال الزيارة كل من الأمين العام المستشار أحمد مناع، واللواء هيثم نور الدين مدير مكتب رئيس المجلس.

النائب محمود بكري النائب مصطفى بكري المستشار حنفي الجبالي المستشار أحمد مناع رئيس مجلس النواب عضو مجلس الشيوخ محمود بكرى

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