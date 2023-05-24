الأربعاء 24 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

علاء عابد: الموانئ البرية المصرية حققت طفرة كبيرة بفضل توجيهات الرئيس السيسي

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة خاضت اختبارا كبيرا خلال الفترة الماضية، تخطته بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة في أزمه السودان.

وأضاف النائب علاء عابد، أن دخول ما يقرب ١٤٦ ألف ضيف سوداني لمصر عن طريق ميناء قسطل وأرقين، في ظل ظروف حرب صعبة في السودان وجاءوا إلى مصر كمواطنين درجة أولى ودخلوا بتسهيلات كبيرة ولم يشعروا أنهم لاجئين.

وأضاف رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن مصر دولة محورية ويحتذي بها في إدارة الأزمات ولدينا نحو ٨ مليون ضيف كريم ويعاملون معامله المصريين.

وأوضح النائب علاء عابد، إننا لا ننظر إلى ضيوفنا على أنهم لاجئين، مؤكدا أن مصر استطاعت السيطرة على الهجرة غير الشرعية، وكانت توجيهات الرئيس السيسي واضحة بضرورة الحفاظ على أرواح أبناءنا، مؤكدا مصر دائما هي الحصن للجميع دائما بفضل ما تتمتع به من امان واستقرار.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، اليوم، لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء لمشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2023- 2024 فيما يخص الهيئة العامة للموانيء البرية و الجافة وبحضور ممثلي وزارة النقل ورئيس هيئة الموانيء البرية والجافه اللواء عمرو إسماعيل، وبحضور ممثلي وزارة المالية، وممثلي وزارةالتخطيط والتنميةالاقتصادية.

ووفقا لقانون المالية العامة الموحد، "يتولي الوزير عرض مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة ومشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي علي مجلس الوزراء، وتعرض مشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي علي مجلس النواب قبل تسعين يومًا علي الأقل من بدء السنة المـالية.

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