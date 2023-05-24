الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

المجلس الوطني الفلسطيني يطالب البرلمانات الدولية بالضغط على الاحتلال الإسرائيلى لوقف انتهاكاته الإجرامية

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

 طالب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، البرلمانات الدولية بالضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرفة، لوقف انتهاكاتها الإجرامية بحق الأسرى في السجون.

ودعا رئيس المجلس الوطني الفلسطيني في بيان، اليوم ، مؤسسة الصليب الأحمر، ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، لتشكيل لجنة تحقيق من أجل الاطلاع على أوضاع الأسرى، والمرضى بشكل خاص، خاصة الأسير وليد دقة الذي دخل في غيبوبة جراء الإهمال الطبي الذي تمارسه إدارة السجون بحقه.

وشدد على أن المتطرف بن غفير وحكومته ينفذان قانون الإعدام على الأسرى، عبر سياسات الإهمال الطبي، والتعذيب للمرضى، ومنعهم من العلاج على أيدي أطباء متخصصين، ضمن سياسات عنصرية انتقامية بحق الأسرى. 

وفي وقت سابق، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إنها تمكنت من جلب براءة للأسير هيثم من تهمة القتل المتعمد. 

وقالت الهيئة، في بيان، إن نيابة الاحتلال ادعت بأن الأسير قام بتنفيذ عملية على معبر قلنديا، وعندها أطلقوا النار عليه، وأصابوه إصابات بليغة في مختلف أنحاء جسمه، نقل على إثرها إلى المستشفى وخلال مكوثه تم التحقيق معه، وهو في حالة صعبة، بعد إجراء عدة عمليات جراحية له .

وأكدت أن محاميها مفيد الحج قدّم ادعاءاته ضد التحقيق ونتائجه التي تمت داخل المستشفى، والمحكمة تبنت ادعاءاته وقررت تبرئته من تهمة محاولة القتل المتعمد.

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