حزب الجيل الديمقراطى: قضية المحليات تشغل الرأى العام

تحدث الدكتور حسن هجرس، أمين عام حزب الجيل الديمقراطي وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن أهم القضايا التي يناقشها الحوار الوطني.

وقال “هجرس” من خلال لقائه عبر القناة الأولى، إن المحليات تشغل الرأي العام لما تلمسه هذه القضية من قطاع كبير، كما أن المحليات تمثل الاحتكاك المباشر مع الجمهور، حيث توقفت المجالس المحلية منذ فترة كبيرة ولم يتم العمل بها ولم يتم عمل انتخابات محلية، لذلك فإن الكل ينتظر مخرجات الحوار الوطني بما يدعم ويعزز قيام الانتخابات المحلية لاستكمال الشق الثالث في الدستور.

وأضاف أمين عام حزب الجيل الديمقراطي، على هامش مشاركته في الحوار الوطني، الشارع المصري والسياسيين والقيادات السياسية على المستوى الشعبي والمحلي ينتظرون المحليات بفارغ الصبر، مؤكداً أن الحزب يشارك في مناقشات قضية المحليات في المحور السياسي للحوار الوطني بالأسبوع الثاني.